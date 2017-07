Charmant und edel.

Klatschtanten wissen vielleicht, dass KAREN ELSON die Ex des ex-Weißstreifen Jack White ist. Oder auch nicht. Denn dies sollte für die hier zu hörende Musik des Models ziemlich egal sein. Diese ist nämlich eher in der Nähe einer KARI RUESLATTEN, als bei den WHITE STRIPES anzusiedeln und gut beschrieben, wenn man sich vorstellen kann, wie Karis Musik klingen würde, wenn man das nordische Element abzieht und dieses durch leichte Einflüsse britischer Songwriter ersetzt.



Ansonsten herrscht nämlich - ähnlich wie bei Kari - eine ruhiger, gesetzter, sanft melancholischer Grundtonus und natürlich Karens wunderbare, klare Stimme vor, die mich immer wieder auch an MADONNA erinnert. Wer ihren Song 'Frozen' mag, sollte auch mit KAREN ELSONs Kompositionen klar kommen, die allesamt Charme haben und in ihren besonderen Momenten sogar die Gänsehaut kribbeln lassen. Krallen hat Karens Musik allerdings keine. "Double Roses" ist Musik für Schöngeister, die eine saubere, geschliffene und stilvolle Produktion mögen und beim Musik hören gerne mal vor sich hin träumen. Wer das mag, kann in Songs wie dem art-poppigen 'Call Your Name', dem bezaubernden 'Raven' oder dem soften Country-Song 'Million Stars' gefahrlos abtauchen.