Solide Vorstellung, giftiger Gesang

Die Region rund um Grenoble ist seit jeher ein gutes Pflaster für traditionellen Metal. Neben NIGHTMARE und LONEWOLF stammt auch ELVENSTORM aus dieser Ecke Frankreichs und auch diese, 2008 aus der Taufe gehobenen, Formation versteht es, Fans des klassischen Sound anzusprechen.



Mit "The Conjuring" kredenzt das Quartett sein viertes Album und hat dafür auf Hilfe aus Deutschland gesetzt. So hat Lars Ramcke im "Thunderhall Studio" das Werk abgemischt, ehe das Mastering von Piet Sielck im "Powerhouse Studio" erledigt wurde.



Auch stilistisch lassen sich diverse Einsprengsel aus dem sogenannten "teutonischen" Heavy Metal ausmachen, die zusammen mit der Basis, die sich schlicht und ergreifend, kraftvoller, zumeist pfeilschnell vorgetragener Metal nennt, ein amtliches Klangkorsett abgibt. Seit dem letzten Dreher "Soulreaper", der uns 2005 um die Ohren geballert wurde, agiert die mit neu formierter Rhythmus-Fraktion ausgestattete Truppe überaus solide.



So weit, so gut, so, nun ja, unspektakulär. Als herausragend entpuppt sich jedoch die Stimme von Sängerin Laura Lombard Ferreux. Sie schafft es nämlich, mit ihrem überaus aggressiven und dennoch durchweg melodischen Vortrag der Band ein Markenzeichen zu verabreichen. Zudem lässt ihr "giftiger" Vortrag vor allem die nahe am Speed Metal anzusiedelnden Tracks wie etwa 'Bloodlust' oder 'Into The Night' sehr druckvoll aus den Boxen dröhnen. Allerdings muss man eine solche Stimme auch mögen, denn für Abwechslung sorgt Laura nun auch nicht gerade. Das schafft aber zum Glück die Kollegenschaft, indem sie - im Vergleich zum Vorgänger – wesentlich mehr Wert auf Tempowechsel legt.



Für den großen Wurf mangelt es ELVENSTORM zwar noch immer an zwingenden Hooks, eine grundsolide Vorstellung liefert die Truppe aber auf jeden Fall ab. Zudem ist dem Quartett durch die Stimmgewalt ihrer Sängerin ein hoher Wiedererkennungswert sicher.