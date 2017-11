Secrets Of The Magick Grimoire

Eine intensive Reise durch fantastische Welten.

Rezensionen, die ich für Alben aus Soundchecks schreibe, beginnen häufig damit, dass ich voller Scham zugeben muss, ein Album einer Band zu rezensieren, mit der ich mich bisher nur stiefmütterlich beschäftigt habe. Da mir dieses Mal die Freude zuteil wird, einen Text zum neuen ELVENKING-Album zu schreiben, beginnt eine weitere Rezension mit eben jenem Geständnis. Das soll allerdings nicht bedeuten, dass ich der Falsche bin, dieses Album zu besprechen. Nein, schaue ich mir die Noten meiner lieben Mit-Soundchecker an, dann bin ich sogar genau der Richtige.

Denn im offensichtlichen Gegensatz zu meinen hochgeschätzten Kollegen scheine ich einer der Wenigen zu sein, den "Secrets of the Magick Grimoire" in seinen Bann ziehen konnte. Ich ging also recht jungfräulich an das neunte Werk der italienischen Elfenschmiede heran, wenngleich ich natürlich auch vorher wusste, dass ELVENKING sicher ein gemütliches Plätzchen in meinem Herzen haben würde, würde ich es nur einmal ernsthaft versuchen und mich der Musik des Sechsers aufmerksam hingeben. Aber meine Sammlung zeichnet sich durch eine ausgeprägte Mut zur Lücke aus, und so folgt in meinem Regal nun mal auf ELKAAR direkt schon ELVENSTORM.

Das neue magische Zauberbuch, das so voller Geheimnisse steckt, zaubert nun aber ein paar Ausrufezeichen auf meinen digitalen Einkaufszettel hinter diesen königlichen Bandnamen, denn ELVENKING zaubert ein ziemliches Lächeln auf mein sonst oft grimmiges Gesicht. Ich fühle mich sofort gut aufgenommen in der Fantasiewelt der Italiener. Wunderbare Melodien ('The One We Shall Follow') gepaart mit wuchtigem Metal ('The Voynich Manuscript') und viel, viel Gefolke ringsherum, das ist eine Mischung, die mich immer und zu jeder Zeit vom Hocker zu hauen vermag.

Teilweise übertreibt es der Herrscher der Fabelwesen allerdings meines Erachtens ein wenig mit der imposanten Instrumentierung und auch nicht jeder der zwölf Songs ist auf dem Niveau der schon genannten zukünftigen Klassiker (wie etwa 'Straight Inside Your Winter'). Doch das fällt gar nicht allzu sehr ins Gewicht, denn die Truppe um Sänger Damna gleicht schwächere Phasen mit viel Spielwitz und Mut zu ungewöhnlichen Strukturen wieder aus. 'At The Court Of The Wild Hunt' beispielsweise konnte ich bisher immer noch nicht in Gänze erschließen.

"Secrets Of The Magick Grimoire" bleibt also auch noch spannend, wenn die Hits und Flops schon lange identifiziert wurden. Es ist ein insgesamt wirklich schönes Melodic-Folk-Metal-Album, das mit hörbar viel Hingabe eingespielt wurde und nachhaltig Freude bereitet. Und es sorgt zumindest bei mir dafür, dass ich mich just im Moment umsehe, wo ich denn nun am besten den Backkatalog her bekomme.

Anspieltipps: The One We Shall Follow, Draugens Maelstrom