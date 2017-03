Energiegeladener Neustart.

Die Schweizer EMERALD hatte für 2017 sicher kaum jemand mehr auf dem Schirm. Fünf lange Jahre ist es her, dass mit "Unleashed" das letzte Lebenszeichen aus Düdingen zu uns herüber wehte. Trotz positivster Resonanzen und besten Kritiken zwangen mehrere Besetzungswechsel die seit mehr als zwanzig Jahren aktive Band zu einer Pause.

So erfuhr vor allem der Posten am Mikrofon mehrere Austauscher. Nachdem Thomas Winkler 2014 die Szenerie Richtung GLORYHAMMER verließ, pobierte es das Gespann mit dem amerikanischen Veteranen George Call (ASKA, CLOVEN HOOF). Wegen der großen Entfernung zur Bandbasis (und vermutlich der großen Projektliste) wurde dieses Vorhaben ohne groß Aufsehen erregt zu haben als gescheitert auf dem Friedhof der Quatsch-Ideen verscharrt. Mit 'Evolution In Reverse', 'Through The Storm' und dem Bonustrack 'End Of The World' haben es allerdings drei (sehr starke) Songs dieser Kollaboration auf das neue Album geschafft.

Auf "Reckoning Day", dem nunmehr siebten Album EMERALDs, singt nun mit Mace Mitchell ein Rockröhrchen, dessen Name wohl kaum geläufig sein dürfte. Der gute Mann ist seiner Biografie nach zu urteilen zwar keineswegs ein blutjunger Neuling, überregionale Bekanntheit konnte er bisher aber nicht erreichen. Das dürfte sich mit seiner wirklich starken Performance in den Reihen EMERALDs nun ändern. Ebenfalls im Vergleich zum letzten Output neu an Bord des Schweizer Dampfers sind Gitarrist Julien Menth und Bassistin Vania Truttmann.

Doch auch nach den ganzen Wechselspielchen steht EMERALD noch immer für puren, klassischen und energetischen Heavy Metal, um das zu erkennen, reicht schon ein Blick auf das Artwork von Hervé Monjeaud, der auch schon Releases von IRON MAIDEN und GAMMA RAY für die Augen der Fans aufbereitete. Und auch qualitativ muss man dem neuen Line-Up attestieren, einen tollen Job geleistet zu haben. Nicht nur finden sich etliche Hymnen auf dem Album, die geradezu nach einer großen Europatour schreien ('Black Pyramid' beispielsweise oder 'Trees Full Of Tears' oder 'Evolution In Reverse'), nein, die letzten sieben Stücke des regulären Albums gehören zusammen und bilden als 'The Burgundian Wars' ein Mini-Epos, das das Herz von Konzeptfreunden (also das Herz aller, nehme ich an) höher schlagen lässt. Zumal die Burgunderkriege hier richtig mitreißend dargestellt werden.

Woran "Reckoning Day" etwas krankt, ist die Länge des Werks. Als wollte EMERALD mit neuer Besetzung mal richtig was beweisen, bringt das Album mit Bonussong beinahe 70 Minuten auf die Waage. Diese lohnen zwar weitgehend, auf ein oder zwei etwas schwächere Stücke ('Through The Storm' wäre ein Beispiel) hätte man jedoch verzichten können, ohne auf etwas Essentielles verzichten zu müssen.

Anspieltipps: Tree Full Of Tears, Reign Of Steel, Evolution In Reverse