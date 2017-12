Ein unverhofftes Glanzstück!

Es gab mal eine Zeit, da galt es als ziemlich uncool, die Daumen bei EMIL BULLS nach oben zu recken, geschweige denn die Fäuste auf den Festivals. Die Band polarisierte von Anfang an mit ihrem eigenwilligen Nu-Metal-Sound, wurde nicht selten belächelt, hat ihr Ding aber bis heute konsequent durchgezogen und - das ist wohl das wichtigste - sie lebt immer noch!

Mit "Kill Your Demons" hauen die Bajuwaren nun sogar einen echten Überraschungshit heraus, der sich klangtechnissch einigen Veränderungen unterzieht, viel melodischer als alles vorherige klingt, mit seinen starken Singalongs, seinen dicken Grooves und seinen fantastischen Hooklines aber jeden packen sollte, der zeitgemäßen Metal gerade dann bevorzugt, wenn er auf Anhieb kleben bleibt - und das ist hier definitiv der Fall. Die BULLS haben auf "Kill Your Demons" zwölf potenzielle Hitsingles platziert, von denen jede einzelne mit einem geradezu perfekten Refrain daherkommt, sich aber auch in Sachen Dynamik nicht lumpen lässt. Man mag der Band zwar gelegentlich vorwerfen können, dass sie sich der Masse anpasst und vielleicht auch ein Stück weit den vertrauten Kurs verlässt, doch das Resultat spricht deutlich für diesen neuen Weg. Nummern wie 'Kill Your Demons' und 'The Ninth Wave' nisten sich sofort ein, 'Black Flags (Over Planet Earth)' komplettiert das starke Anfangstrio, 'Euphoria' und 'Levels And Scales' erinnern bisweilen an LINKIN PARK und die gemäßigteren SOILWORK-Ideen, und selbst die etwas poppigeren IN FLAMES-Gehversuche bzw. deren Einfluss spiegelt sich auf "Kill Your Demons" jederzeit wieder, weil die Band heute genauso starke Harmonien einbaut wie die schwedischen Kollegen.

Man kann es daher nicht anders sagen, ohne dabei die Überraschung zu verbergen: Die EMIL BULLS haben ihrer Karriere eine neue Signatur gegeben, die nachhaltiger und überzeugender als alles ist, was die Herren bislang fabriziert haben. Mit "Kill Your Demons" startet die Band in den zweiten Frühling und hoffentlich (und verdientermaßen) auf einem weiteren Erfolgskurs!

Anspieltipps: Kill Your Demons, Black Flags (Over Planet Earth), Mt. madness