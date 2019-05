Alternative Generalüberholung

So schließt sich der Kreis. So wie die meisten anderen habe auch ich die Jungs von EMIL BULLS dank ihres 'Take On Me'-Covers von A-HA kennengelernt, schließlich lief es damals bei MTV und VIVA in der Dauerschleife. Dass das nun schon 18 Jahre her ist, bereitet mir eine Gänsehaut – wir werden alt! Seitdem haben die Münchener stolze neun Alben herausgebracht, das letzte vor rund zwei Jahren mit "Kill Your Demons". Nun steht mit "Mixtape" eine neue Platte in den Startlöchern, beinhaltet jedoch keine eigenen Songs, sondern ausschließlich Cover-Versionen bekannter Rock- und Pop-Songs, auf die das Quintett aus der bayrischen Landeshauptstadt spontan Bock hatte.



14 Stücke umfasst "Mixtape", ist zwar kein Album für die Ewigkeit, aber ein durchaus interessanter und unterhaltsamer Zeitvertreib, der Songs solcher eher genrefremden Künstler wie DESTINY'S CHILD, EMINEM feat. ED SHEERAN, TAYLOR DAYNE, BRUNO MARS oder BILLIE EILISH in ein gänzlich neues, Alternative-Metal-Licht rückt. Von den US-amerikanischen Schicksalsdamen wurde mit 'Survivor' auch die erste Single veröffentlicht und macht mit ordentlich Wumms, einer gehörigen Prise Pfeffer und jeder Menge Spielfreude auch sehr viel Laune. Und so erwischt man sich auch Tage später noch dabei, wie man 'You Should Seen Me In A Crown', 'River' oder eben 'Survivor' im Auto mitgrölt. Wird man dabei schief angeguckt, kann man es zumindest auf EMIL BULLS schieben – einer gelungenen, spontanen Idee sei Dank!



Selbstverständlich gibt es Songs, die mal mehr, mal weniger gelungen sind – hier wären vor allem 'Rebel Yell', 'Tell It To My Heart' oder das geniale 'We Built This City' und 'Jesus He Knows Me' auf der einen, aber auch besagtes 'River' oder 'Jungle Drum' auf der anderen Seite zu nennen. Und die Idee, ein Album gänzlich aus Coverversionen bestehend aufzunehmen, ist auch nicht die neueste. Doch warum sollte man das Rad neu erfinden, wenn man mit selbigem so viel Freude und Spaß hat, wie es die Jungs von EMIL BULLS uns wie in diesem Fall vormachen. "Mixtape" sollte nicht das beste Werk der Münchener Rocker werden, sondern "nur" ein Fun-Projekt, auf dass die Jungs eben Lust hatten. Und unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, macht "Mixtape" definitiv Laune.