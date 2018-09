Viele Singles, wenig Album.

Was ist das denn? Die hoch gelobten britischen Rocker von EMP!RE veröffentlichen mit "Glue" ihr erstes Album und dann zisselt die Produktion so dermaßen, dass sich einfach kein Hörgenuss einstellen möchte. Die Overheads scheinen völlig übersteuert und verursachen eine ständige, nervige Geräuschkulisse. Ich will doch mal stark hoffen, dass dies nur ein Problem der Komprimierung auf das mp3-Format ist, denn sollte das die endgültige Version sein, so könnt ihr von meinen Punkten gerne noch ein bisschen was abziehen. Ansonsten ist der moderne Indie-Alternative-Rock, den die Band selbst passend in der Nähe von beispielsweise COHEED AND CAMBRIA sowie BIFFY CLYRO ansiedelt, nämlich wirklich in Ordnung und hätte durchaus mehr Applaus verdient.

Das Quintett geht die 40 Minuten sehr kraftvoll an und steigt eigentlich nie wirklich vom Gaspedal. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass EMP!RE live die Meute durch die freigesetzte Energie zum kollektiven Ausrasten animieren kann. Dabei agiert EMP!RE jedoch stets aufs Radio zugeschnitten, sehr kommerziell und ohne größere Experimente. Die Songs sind alle nach dem gleichen Schema und mit den selben Dynamikspielchen komponiert. Diese Formel ist bewährt und hat schon vielen Bands zum großen Erfolg verholfen. Ich hätte mich aber darüber gefreut, wenn die Jungs sich ab und an ein bisschen mehr Zeit gelassen, mehr Atmosphäre geschaffen und damit für die dringend notwendige Abwechslung gesorgt hätten. So klingen die zehn Stücke allesamt recht professionell und gut, aber eben auch ohne größere Höhen und Tiefen. Hier scheint die offenkundige Motivation darin bestanden zu haben, wenigstens einen Hit zu schreiben, der die gesamte Scheibe mitziehen kann. Diesen so dringend benötigten Hit hat EMP!RE aber nicht geschrieben. 'Colour Of Shame', 'Rewrite', 'Time Ain't No Healer' mit leichter SKUNK-ANANSIE-Schlagseite, 'I For 1', das punkige 'Sour Tastes' oder die kräftig schiebende Nummer 'Teeth_Tether' sind alle sehr coole Einzelstücke, die wirklich Spaß machen, aber bei mir keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sänger Joe Green hat eine glockenklare Stimme, die echt chamant daherkommt, jedoch auch keine Gänsehaut entfachen möchte.

Ganz am Ende steht aber weiterhin die anstrengende Produktion im Mittelpunkt, die mich wirklich irritiert zurücklässt und mein Urteilsvermögen sicherlich kräftig beeinflusst. EMP!RE ist mit "Glue" kein großer Wurf gelungen, doch auf dem Live-Sektor könnte der energetische Indie-Alternative-Rock durchaus funktionieren.

Anspieltipps: Teeth_Tether, Time Ain't No Healer, Colour Of Shame