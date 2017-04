ISIS sendet ozeanische Grüße.

Es ist zunächst nur ein Ton, erzeugt auf dem Synthesizer, doch ganz langsam kommt Bewegung rein. Im Hintergrund zupft die cleane Gitarre, dann kommt der erste Akkordwechsel, elfenhafte weibliche Stimmen singen im Chor leise und dann immer lauter in einer fremden Sprache. Ist es elbisch oder doch kroatisch? Aus diesem Land stammt EMPHASIS nämlich. 'Muna' geht nahtlos in 'Iam' über, das Schlagzeug kommt dazu, die verzerrten Gitarren fallen ein. Bis jetzt ist das Bilderbuch-Post-Rock. Leider gibt es aber auch einen Störenfried, einen Kerl, der irgendwo aus dem Gully zu kommen scheint und seltsame Schreiräusche von sich gibt. Gut, an so eine Art von "Gesang" konnte ich mich auch bei ISIS - an die mich EMPHASIS durchaus gewaltig erinnern - schon gewöhnen, aber so wirklich Not tut er nicht.



Wer sich daran nicht stört, findet bei EMPHASIS nämlich immer wieder tolle Harmonien, die zwar simpel gehalten, aber äusserst effektiv in den Epik-Himmel geschossen werden. Dazu lässt sich wunderbar bei sternenklarer Nacht über eine einsame Landstraße fahren. Klar, die Mittel bleiben redundant und nach der Hälfte darf man bei den verwendeten Stilmitteln garantiert nichts Neues mehr erwarten, der klassische Post Metal von EMPHASIS macht mir dennoch auch über Albenlänge Spaß. Und wer ISIS vermisst, vor allem zu "Oceanic"-Zeiten, aber auch mit RUSSIAN CIRCLES und PG. LOST gut klar kommt, darf den Kroaten gerne mal eine Chance geben.