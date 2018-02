Schöne Thrash-Nummer!

EMPIRESFALL ist zurück! Kennt ihr nicht? Okay, kannte ich bislang auch nicht. Aber es ist doch immer wieder schön, neue Bands kennenzulernen. "A Piece To The Blind" ist bereits das zweite Album der Hamburger Thrash Metaller.



Und bereits nach wenigen Augenblicken ist klar: Es wurde auch Zeit, dass ich diese Band entdecke. Ziemlich schnörkellos und Gitarren-lastig thrashen die Hansestädter los und man sieht schon die Circlepits vor sich. Wohl auch auf Grund der Vocals von Franky erinnert mich EMPIRESFALL immer wieder an SUICIDAL ANGELS. Und die Hamburger müssen diesen Vergleich keinesfalls fürchten. 'In Decay', 'Blood From The Sky' oder 'Bloodshed And Chaos' sind geile Thrash-Nummern und 'Wasteland' versprüht anfangs sogar ein leichtes 'Seasons In the Abyss'-Gefühl.



"A Piece To The Blind" ist ein überraschend gutes Thrash-Album geworden. Der Band bleibt zu wünschen, dass sie es irgendwie schafft, mit renommierten Bands zu touren, um sich einem breiten Publikum präsentieren zu können. Denn dann dürfte EMPIRESFALL sich eine deutlich größere Fanbase erspielen können.