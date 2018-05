Sludge mit NEUROSIS-Beigeschmack

Die ersten Noten des neuen EMPRESS-Albums verraten, dass die Jungs von der kanadischen Westküste in ihrer musikalischen Sozialisation einen Erstkontakt mit den ersten BARONESS-Alben hatten. Der feine Retro-Sound, kombiniert mit einigen dreckigen Sludge-Riffs und zeitweise auch monumentalen Post-Metal-Arrangements, beeindruckt im Opener 'The Offering' jedenfalls schon mal mächtig. Er setzt den Anker für ein richtig starkes, gleichzeitig aber auch überraschend melodisches Heavy-Rock-Album, das neben seiner klaren Doom-Affinität immer wieder den Einfluss von Acts wie MASTODON und NEUROSIS geltend macht, um sich in der bekannten Nische noch etwas Freiraum zu schaffen - und das gelingt dem Trio aus Vancouver auch vorzüglich. Hinzu kommen die sphärischen Vorzüge, die selbst in einem vergleichsweise punkigen Track wie 'Baptizer' nicht untergraben werden. "Reminiscence" ist bisweilen hypnotisch und eindringlich und verschärft seine Intensität nicht nur mit den monumentalen Strukturen seiner Songs. Das psychedelische Momentum ist in einer sehr guten Balance mit den harschen Gitarren und schafft eine angenehme Kontrastwirkung, von der die fünf Songs immer wieder zehren.



Zwar würde man sich zum Ende hin wünschen, die Band würde die Balance zwischen reinen Instrumentalphasen und den reduzierten Gesangsparts etwas mehr zugunsten des Shoutings wählen, doch angesichts der teils packenden Riffstrukturen und der ebenfalls mitreißenden, unterschwellig eingebauten Melodien, kann man hier schon von Jammern auf hohem Niveau reden. Lediglich die knappe Spielzeit kann man den Kanadiern kritisch zurückmelden. Ansonsten ist "Reminiscence" eine angenehm lebhafte Alternative zu den zahlreichen, eingefahrenen Sludge-Platten der letzten Monate.



Anspieltipps: The Offering, They Speak Like Trees