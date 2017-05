Traurig ist er, der Ambient-Kosmos - aber aufregend gleich dazu!

Es gelingt wirklich nicht jedem, sich von einem solch melancholischen, 40-minütigen Zweiteiler derart wegbeamen zu lassen, dass man die Fülle der natürlichen Geräusche irgendwann als realistische Backgroundaufnahme begreift und so empfindet, als würde die Natur selber Besitz von einem nehmen. Der belgischen Ambient-Formation EMPUSAE ist dies auf ihrem aktuellen Album wirklich wunderbar gelungen, wenngleich "Lueur" eine Menge Zeit benötigt, bis man sich in den monumentalen Soundtrack einfügen kann, den die Truppe hier erstellt hat. Aber dann... ja, aber dann:



Genau dann öffnet sich das Tor zu einer anderen Welt, einem phantastischen Kosmos, der genau diese Melancholie aufgreift, um sie immer wieder zu drehen und zu wenden und sie anschließend sogar als berauschendes Etwas verkaufen kann. Die Melodien, die EMPUSAE vor allem im zweiten Teil des Albums aufbietet, sind schlichtweg fantastisch, dies aber gerade wegen ihres minimalistischen Charakters. Da werden einige Pianos und Synthies aufgefahren, Streicher-Samples und eine ganz dezente Orchestrierung bestimmen die Szenerie, und auch wenn viele Sounds nur aus der Konserve kommen, wirken sie doch so echt und real, als würde man sich in einer tiefen Waldlichtung befinden und alle natürlichen Aspekte aufschnappen, die sich hier tagein, tagaus ans Licht wagen.



Es ist gar nicht mal so leicht, das Empfinden wiederzugeben, das sich entwickelt, wenn diese finsteren Collagen ihr besitzergreifendes Naturell entfesseln und diese tiefe Traurigkeit sich immer weiter ausbreitet. Doch spätestens im genialen 'Retinae Tenebrae' geschieht etwas unbeschreiblich Schönes, dass die beschriebene Melancholie in etwas Positives verwandelt und diese Schönheit auch als bleibenden Eindruck hinterlässt. EMPUSAE weckt eine wahnsinnige Faszination für diesen feinen Kontrast und erlebt mit "Lueur" eine echte Sternstunde, deren aufregende Ausstrahlung lange nachwirkt!



Anspieltipps: Retinae Tenebrae