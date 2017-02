Wenn schon prollig, dann auch cool!

Nach den ersten Eindrücken des aktuellen KÄRBHOLZ-Albums war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass die hiesige Streetrock-Szene ihr jährliches Highlight bereits erlebt hätte. Nun schieben die Jungs von der EMSCHERKURVE 77 jedoch mit "Brandgefährlich" eine Platte hinterher, die den Kollegen tatsächlich noch den Rang abläuft - und die Messlatte für das gerade erst begonnene Jahr neu definiert!

Sieht man mal davon ab, dass die Herren aus dem Pott das Klischee ein wenig zu sehr exzerzieren und mancher Text von zu vielen plakativen Phrasen gezeichnet ist, wird man sich nicht lange zieren und die Einladung zum Pogo gerne annehmen. In den 15 Songs wimmelt es nur so vor eingängigen, flotten Streetpunk-Hymnen, die nicht bloß im ersten Anlauf kleben bleiben, sondern auch langfristig Bestand haben. Wer zu Songs wie 'Art von Mensch' und 'Gladbeck' nicht sofort die Stimme ölt, um die Band zu begleiten, verbietet sich wohl mit absoluter Beharrlichkeit den Spaß. Und wenn in 'Vom alten Schlag' eine Ode an den Ruhrpott gesungen wird, 'Denk dran' mit berauschenden Melodien vorbeirast und in 'Niemals zurück' sogar ein bisschen Metal-Credibility getankt wird, wird man vor Freude schon drei Dosen geleert haben.

Doch die EMSCHERKURVE 77 hat auch an anderer Stelle gehörige Fortschritte gemacht: 'Der digitale Gentleman' räumt mit den Social-Media-Nerds auf, 'Leb Wohl' und 'Für immer' ist mehr als nur typisches Stand-Together-Gehabe, und 'Unterwegs zu sein' mit seinen tollen Singalongs bestätigt nur weiter, in welch toller Form sich die Jungs derzeit befinden. Da kann man es auch augenzwinkernd verschmerzen, wenn der Aufruf zum Suff in 'Bis zum jüngsten Tag' ein wenig plump ausgefallen ist. Das ganze Drumherum ist nämlich einfach nur klasse und ein deutliches Ausrufezeichen einer Combo, die vor vielen Jahren an gleicher Stelle noch übel verrissen wurde. Heute ist die EMSCHERKURVE 77 mit reichlich Optimismus wieder da - und sie ist zweifelsohne "Brandgefährlich"!

Anspieltipps: Gladbeck, Vom alten Schlag, Für immer