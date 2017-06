Melodic Metal vom Allerfeinsten!

Fünf Jahre nach einem wirklich viel versprechenden Debüt meldet sich ENBOUND endlich ein weiteres Mal zu Wort und schafft es dabei spielerisch, den anständigen Erstling noch einmal deutlich zu übertreffen. Man spürt den Reifeprozess, den die Band in den vergangenen Jahren auch in der steten Abwesenheit vollzogen hat, nimmt gleichzeitig abr auch die Leichtigkeit wahr, mit der die amerikanischen Prog-Metaller heuer ans Werk gehen.



Bereits bei ZONATA entwickelte Mike Cameron Force in der letzten Phase der Band erstklassige melodische Arrangements, doch erst bei seinem neuen Betätigungsfeld scheint er der selbst angestrebten Perfektion auf die Schlicht gekommen zu sein. In Songs wie 'Give Me Light' und 'Get Ready For' sichert er sich schon vorab die gereckten Fäuste für die nachfolgende Bühnenpräsentation, epische Nummern wie 'Twelve' und 'They Don’t Really Know' lassen das gehobene Level beim Songwriting noch intensiver aufblitzen, und mit einprägsamem Stoff wie 'HIO' und 'Feel My Flame' zeigt das inzwischen bestens eingespielte Team, dass "And She Says Gold" keine Eintagsfliege war.



"The Blackened Heart" ist die entsprechende Rehabilitation für die schier ewige Geduldsprobe, die ENBOUND der eigenen Fangemeinde aufgehalst hat, und schon jetzt eines jener Alben, die sich auf den Jahreslisten der Melodic-Metal-Gemeinde mehrfach finden werden. Dass namhafte Akteure wie Linnéa Wikström (KAMELOT) und Mike LePond (SYMPHONY X) ebenfalls ihren Beitrag geleistet haben, ist da schon fast nebensächlich!



Anspieltipps: Twelve, Holy Grail