Wieder einmal traurig schön

Da sind sie wieder, die tieftraurigen, verträumten und wunderbar in sich gekehrten Stuttgarter von END OF GREEN. Egal, ob sie nun dem Gothic Rock, melancholischen Alternative Rock, Doom Metal oder Dark Rock angehören, die Mannschaft um Michael Huber schafft es schon seit stolzen 25 Jahren, die Rocker und Metaller jedweder Art zu faszinieren und zum Nachdenken zu verleiten. Davor macht auch das neuste Werk "Void Estate" keine Ausnahme.

Denn die Musiker END OF GREENs erschaffen auf ihrem nunmehr neunten Studioalbum eine wunderbar dichte und schwer zerstörbare Atmosphäre zu schaffen. Vom beginnenden 'Send In The Clowns' bis zum 'Like A Stranger'-Ende setzt sich ein herrlich düsterer Herbstschleier über die momentane Situation, beruhigt sie in sinnloser Euphorie und tröstet die Hörerschaft bei tiefster Trauer. Passend zum quasi-runden Geburtstag versorgen uns die Jungs also mit einem durch und durch bodenständigen Album, das jedoch selbst beim vierten oder fünften Durchgang noch wunderbar neue Facetten und interessanten Kleinigkeiten fasziniert.

Speziell das tragende 'Darkside Of The Sun' und 'Mollodrom' haben es mir angetan, so viel möchte ich euch verraten. Hat der erstgenannte Track noch wunderbare Ecken und Kanten und ist sicherlich nicht der erste Denkanstoß Richtung einer doomigen PARADISE LOST-Version, ist der Zweitgenannte vor Melancholie und bittersüßer Verträumtheit kaum zu überbieten. Aber auch die restlichen Stücke sorgen dafür, dass "Void Estate" sicherlich ein Lichtblick in der Diskographie der Stuttgarter wird. END OF GREEN sorgt mit dem neusten Album also abermals dafür, dass sich Fans und Anhänger wieder in die Welt ihrer Helden verirren, sich dort austoben, ihren Gefühlen freien Lauf lassen können. Und ist es nicht das, worauf es bei END OF GREEN ankommt?