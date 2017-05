Viel Talent, wenig Ertrag!

Für die fünf Jungs von ENDED wäre sicherlich mehr drin, würde sich die Band mal etwas häufiger darauf verlegen, ihren melodischen Output derart zu pushen, wie es im hinteren Teil ihres aktuellen Silberlings der Fall ist. "Five Eyes" hat zwar immer wieder anständig groovende Gitarren im Angebot, hat parallel dazu aber Schwierigkeiten, ein paar gradlinige Hooklines aufzubauen und überhaupt mal etwas schwungvoller aus der Hüfte zu kommen. Denn viele Nummern sind schlichtweg eine Spur zu träge.



Wieso und warum dies überhaupt geschehen muss, ist nicht nachzuvollziehen, denn ihr Talent stellt die Band mehrfach unter Beweis. Micky Bergqvist ist zudem ein toller Sänger, der durchaus mehr aus seinen Möglichkeiten machen könnte, als den teils laschen Mix aus alternativen Sounds und traditionellem Hardrock zu befeuern. Doch leider wird der Frontmann auf "Five Eyes" viel zu selten gefordert, weil die Songs wenig Aufreizendes bieten und sich zu schnell damit zufriedengeben, ein paar nette Grooves installiert zu haben und weiter nichts mehr machen zu müssen - aber so einfach läuft es eben nicht.



Dass "Five Eyes" am Ende immer noch besser abschneidet als der Durchschnitt, ist einzig und alleine dem starken Finish und der prächtigen Performance zu verdanken. In Sachen Songwriting sollte ENDED aber schnellstens ein paar Schippen draufpacken. Ansonsten steht zu befürchten, dass die Karriere dieser Band in absehbarer Zeit wieder... ja, richtig, dem Bandnamen alle Ehre macht!



Anspieltipps: Walls Of Stone, Silver River