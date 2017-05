ZZ TOP in der Wüste.

Wow, was war das denn? "Vibe Killer" von der US-Band ENDLESS BOOGIE ist ein hypnotisch-psychedelischer Hammer, der einen schnell in seinen Bann zieht. Die nebenstehende Genrebezeichnung "Kraut Southern Rock" kommt von der Band selbst. Man könnte aber auch von Psychedelic Stoner Rock sprechen, ein deutscher Krautrockeinfluß ist in der Tat auszumachen, ebenso wie unterschiedlich große Anteile Boogie, Gothic und einiges mehr. Die CD - oder wahlweise LP - ist schon das fünfte Album der Gruppe. Wie konnten die so lang unter meinem Radar fliegen?



Wenn "Vibe Killer" mit dem Titelstück anfängt, hört man eine knarzenden Stimme, die an Billy Gibbons erinnert, vor einem lockeren Boogie, doch ehe man sich versieht, hat einen der Achtminüter in seine hypnotische Endlosschleife gezogen. Beim anschließenden, kurzen 'Let It Be Unkown' raunzt der Sänger bedrohlich, wie es gelegentlich bei FIELDS OF THE NEPHILIM zu hören ist, dennoch bleibt die einlullende Atmosphäre erhalten. Und schon schlingt der nächste Achtminüter 'High Drag, Hard Doin'' seine Spiralen um den Hörer. Nur nebenbei: Die sieben Stücke der Scheibe bringen es fast auf stattliche 52 Minuten Spieldauer. Das lässige Schlagzeug und der abtropfende Bass begleiten die verzerrten Gitarren optimal. 'Bishops At Large' erinnert ein wenig an das Intro von 'Gamma Ray' von BIRTH CONTROL, und repetiert es mit funky Gitarren und dezenten Tasten und repetiert und repetiert… 'Back In '74' holt einen wieder etwas aus dem Halbschlaf, weil eine selbstironische Geschichte über die blödsinnige Leidensfähigkeit von uns Rockfans erzählt wird. Aber dann packt einen endgültig der Zeitlupen-Doppelschlag 'Jefferson Country'/'Whilom', wobei mich letzteres an 'Riders On The Storm' von den DOORS denken lässt.



Wir sind zwar noch in der ersten Jahreshälfte, aber ich wage die Prognose, dass sich diese Scheibe in meiner Top 20 für 2017 wiederfinden wird. Nachdem die CD ausgelaufen ist, kann ich mich kaum an eine Melodie erinnern. Was bleibt, ist ein besonderes Hörerlebnis und die Erkenntnis, dass es selten einen treffenderen Bandnamen gegeben hat als ENDLESS BOOGIE für die diese Jungs.