Übertrifft die hohen Erwartungen!

Bereits auf dem ersten Output, der EP "Corrosive Revelation", konnten die Hamburger von ENDSEEKER nahezu vollkommen überzeugen. Jetzt steht endlich ihr erstes vollständiges Album "Flesh Hammer Prophecy" vor der Tür und weckt dementsprechend große Erwartungen.

ENDSEEKER klingt old school. Sehr old school. Die fünf Norddeutschen klingen dabei kein Stück nach dem ruhigen, nassen Norddeutschland. Sondern viel mehr nach dem kalten Schweden (GRAVE, ENTOMBED). Oder vielleicht auch nach Holland (ASPHYX). Auf "Flesh Hammer Prophecy" werden diese Einflüsse gekonnt vereint und verschmelzen zu einem Gesamtkonstrukt, dass jeden old-school-Death-Metal-Fan das Grinsen ins Gesicht treibt.

ENDSEEKER variiert dabei gekonnt das Gaspedal und weiss sowohl im Midtempo (insbesondere beim Abschlussttrack 'Possessed By The Flame') als auch im High-Speed-Tempo ('Flesh Hammer Prophecy' oder auch 'Malicious Instinct') vollends zu überzeugen. Sogar das Cover 'Powder Burns' der Death-Metal-Legenden BOLT THROWER fügt sich in das Gesamtwerk ein. Der Song könnte auch von ENDSEEKER stammen.

Abgerundet wird das Ganze auch noch von einem druckvollen Old-School-Sound, den "Flesh Hammer Prophecy" von Eike Freese im Chameleon Studio in Hamburg verliehen bekommen hat.

ENDSEEKER liefert mit "Flesh Hammer Prophecy" ein Album ab, das auf ganzer Linie zu überzeugen weiß und die Erwartungen nach der EP sogar noch toppen kann. Jeder, der den alten schwedischen Death-Metal-Sound liebt, muss hier reinhören. Er kann sogar schon blind zugreifen.