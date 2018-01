Fette Riffs teffen auf kernige, melodische Vocals

Nach dem 2012er Album "Whatever Comes" wurde es ruhig um ENEMYNSIDE. Die Römer lösten sich 2013 auf, fanden sich jedoch im Juni 2017 wieder zusammen und präsentieren mit "Dead Nation Army" eine EP zum Jahresstart.



Lieferten die Jungs auf ihrem Debütalbum noch rauen Hard Rock, geht ENEMYNSIDE auf "Dead Nation Army" wieder härter zur Sache, vollziehen einen Kurswechsel und bietet druckvollen Thrash Metal. Sie besinnen sich sozusagen auf ihre Anfangszeiten, in denen sie sich bereits dem Thrash gewidmet hatten. Die Rückbesinnung auf das Frühwerk tut den Italienern sehr gut, denn die vier Tracks auf der EP sind gute Thrash-Metal-Geschosse. Fette Riffs fliegen in schöner Regelmäßigkeit in die Gehörgänge und die kernigen und dennoch melodischen Vocals wissen zu überzeugen.



Zwar fehlt auf "Dead Nation Army" noch dieser richtig herausragende Moment, aber mit 'For All Jerks', 'Buried Past' und 'Involution Revolution' ist ENEMYNSIDE auf einem sehr guten Weg. Hoffentlich lässt sich die Band nicht wieder so lange Zeit, bis sie ein neues Album veröffentlicht.