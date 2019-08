Hail To The Priest

Hail To The Priest

Thobbe auf PRIESTer-Pfaden.

Der Vorteil, wenn man auf Solopfaden wandelt, liegt klar auf der Hand: Man kann einfach mal etwas machen, was man schon immer mal machen wollte. Das hat sich THOBBE ENGLUND auch gedacht und eine CD veröffentlicht, auf der er sich als großer JUDAS PRIEST-Fan outet. Bezeichnenderweise trägt sie den Titel "Hail To The Priest".

Nach zwei Soloalben ("Sold My Soul" und "The Draining Of Vergelmer") will Thobbe mit dieser Platte einfach nur seinen "absoluten Göttern des Metals ein großes Dankeschön sagen". Immerhin hatten diese "Götter" wohl den meisten musikalischen Einfluss auf seine Karriere. Thobbe spielte schon bei RAUBTIER und einige Jahre bei SABATAON, ist aber auch jetzt immer wieder als Gastmusiker bei anderen Bands zu hören, unter anderem bei BLOODBOUND.

Bevor jetzt wieder das große Geschrei losgeht, ob man wirklich eine solche Cover-CD braucht: Nein, brauchen tut man sie wahrscheinlich nicht, aber es macht jede Menge Spaß, sie anzuhören. Natürlich kann er stimmlich nicht mit Rob Halford mithalten, aber das ist ja wohl auch nicht sein Ziel gewesen, dabei kann Thobbe gesanglich durchaus überzeugen. Gitarrentechnisch gibt es sowieso nichts zu meckern, der Digipack ist "prieststylisch" gestaltet und man merkt einfach, dass Herr Englund Spaß an der Sache hatte.

Und warum auch nicht? Wer Thobbe mag, dem wird "Hail To The Priest" sicher gefallen und für alle JUDAS PRIEST-Fans – nun ja, man kann ja mal über den Tellerrand hinausschauen - beziehungsweise -hören - und eventuell ein Ohr riskieren. Die gecoverten Stücke sind eine gute und etwas ungewöhnliche Auswahl aus dem PRIESTschen Schaffen der letzten Dekaden.