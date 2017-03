Überrascht auf ganzer Linie!

Einst – und das ist noch gar nicht so lange her – riffte THOBBE ENGLUND noch bei SABATON und war am Gitarrengut von "The Last Stand" und "Heroes" nicht ganz unbeteiligt. Doch erst vor wenigen Monaten stieg er bei den Schweden aus, um – wie wir nun jetzt wissen – auch solo auf sich aufmerksam zu machen. Mit "Sold My Soul" hat der gute Herr ein wirklich tolles Album am Start, das zündet, falls man diesem eine Chance gibt.

Irgendwo zwischen JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH und dem einen oder anderen schwedischen Künstlers bewegt sich THOBBE ENGLUND mit seinem Soloalbum. Doch im Gegensatz zu seinen einstigen Brötchengebern ist heuer Bodenständigkeit das höchste Gut. Klassischer Rock'n' Metal, eine geglückte, weil nicht aufgedunsene, pompöse Produktion, ein paar nette und durch und durch gelungene Ideen sowie das technische Know-How – "Sold My Soul" hat vielleicht nicht den einfachsten Erstkontakt, doch lohnt sich dieses Album in all seiner Gänze.

'Annihilation', 'The Glow' oder auch 'It Burns!' und 'Steel & Thunder' sind allesamt wunderbare Songs, bei denen der Künstler nicht nur selbst zum Mikro greift, sondern sich sowohl als enorm talentierter Songwriter als auch als durch und durch sympathischer Musiker outet. Und Gastbeiträge von WISDOM-Sänger Gabor Nagy ('Farewell') und Nils Patrik Johansson von ASTRAL DOORS ('Wounded Knee') versüßen das Unterfangen zunehmend. Vergisst man den musikalischen Background, würde man THOBBE ENGLUND niemals mit SABATON in Verbindung bringen. Und das ist auch gut so, denn der Schwede zeigt auch auf eigenen Beinen stehend, wie gute, ehrliche und unterhaltsame Musik an den Mann gebracht wird.