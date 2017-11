Mal schnell, mal langsamer, groovend und auf den Punkt.

Bei ENGULF handelt es sich um ein amerikanisches Soloprojekt von Hal Microutsicus. Mit "Subsumed Atrocities" bringt ENGULF jetzt die erste von drei EPs raus, die die Wartezeit zum ersten Album überbrücken sollen. Bei den beiden Songs auf "Subsumed Atrocities" handelt es sich um Neuafnahmen von älteren Demo Songs, die Microutsicus bislang nie veröffentlicht hat.



Ich bin froh, dass die Songs mittlerweile den Weg an die Öffentlichjkeit gefunden haben, denn ENGULF liefert Death Metal in hoher Qualität. Teilweise drängt sich mir hier der Gedanke auf, dass CANNIBAL CORPSE vielleicht so ähnlich klingen würden, wenn Martin van Drunen (ASPHYX) bei ihnen singen würde. Mal schnell, mal langsamer, groovend und auf den Punkt.



Die beiden Songs bringen Spaß und machen neugierig, was die folgenden EPs bringen werden. Die zweite EP ist für Anfang 2018 angekündigt. Bis dahin darf jeder mal bei "Subsumed Atrocities" reinhören.