Technischer ist nicht gleich besser

Drei EPs sollte es geben, um die Wartezeit auf Album Nummer Eins vom amerikanischen Solo-Projekt ENGULF zu verkürzen. Die erste EP kam bereits vor zwei Jahren auf den Markt. Mittlerweile liegt dann auch die dritte EP vor, die Zweite habe ich wohl tatsächlich verpasst. Der erste Output "Subsumed Atrocities" wusste durchaus zu überzeugen und machte Neugierig auf die weitere Entwicklung. Kann "Transcend" genauso überzeugen?



Zumindest hat eine musikalische Entwicklung stattgefunden. Im Vergleich zu früher geht ENGULF noch technischer zu Werke. Nicht so technisch wie beispielsweise NECROPHAGIST, aber immerhin befindet man sich in dieser Richtung. Mir persönlich gefällt diese technischere Ausrichtung nicht so sehr, aber das ist natürlich Geschmackssache. Grundsätzlich dürften Freunde dieser Form des Death Metals an "Transcend" nicht viel auszusetzen haben, denn besonders der druckvolle Sound weiß zu überzeugen. Mich persönlich reißt "Transcend" jedoch nicht mit und ob mich dann irgendwann mal das Album interessieren wird, bezweifel ich dann momentan leider doch.