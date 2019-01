Hymnisch und doch oftmals eintönig

Ein paar Ambient-taugliche Soundscapes, eine Reihe von relativ eintönigen Keyboardflächen und hier und dort eine kleine Explosion, in der sich Mateusz Sworakowski mit einigen aggressiven Shouts zu Wort meldet - das ist in der Konklusion alles, was auf "Redemption" passiert. Die Rohidee zum Album wurde bereits vor fünf Jahren entwickelt, das Ganze dann erst einmal als Tape produziert, anscheinend aber oft genug nachgefragt, weswegen eine weitere Auflage diess 4-Trackers notwendig wurde. Inzwischen ist der polnische Komponist bei Northern Silence gelandet und kann sich erst einmal zurücklehnen, weil sein erster Release nun einen internationalen Vertrieb hat. Doch kann er das wirklich?

Kehren wir noch einmal zur oben angeführten Beschreibung der Klangmalereien von "Redemption" zurück, liegt die Vermutung nahe, dass die Songs nicht sonderlich aufregend, ja manchmal sogar ziemlich eintönig aus den Boxen rauschen. Sworakowski tut sein Bestes, mit seinen schleppenden Melodien eine packende Atmosphäre zu kreieren, doch angesichts des nicht allzu üppigen Sounds und der schlussendlichen Ideenarmut, die sich in den vier Stücken wiederspiegelt, dauert es nicht sonderlich lange, bis sich die ersten Anzeichen von Langeweile einstellen - und diese manifestieren sich mit jedem weiteren Durchgang noch stärker. Gewiss haben epische Longtracks wie 'Ethereal Winter' und 'Reborn' phasenweise etwas Hymnisches, doch die damit verbundenen Effekte verpuffen mit der Zeit wieder, weil die Kernideen ins Unendliche gestreckt werden und auch diese am Ende nicht so spannend sind, dass sie die ständigen Wiederholungen schadlos überstehen.

Insofern ist die kurze Euphorie, die man anfangs noch verspürt, auf Dauer nicht zu halten. "Redemption" hat vielversprechende Sequenzen, scheitert am Ende aber an der Diskrepanz zwischen eigentlichem Anspruch und tatsächlicher Darbietung.