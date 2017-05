Endlich die erste Live-Platte aus dem Hause ENSLAVED!

Eigentlich ist es ja ein echter Frevel, dass die Norweger ENSLAVED in den bisherigen 25 Jahren ihres Bestehens noch nicht ein einziges offizielles Tondokument eines Konzerts auf den Markt gebracht haben. Immerhin gehört das Quintett wohl ganz klar zu den spannendsten und mitreißendsten Livebands der gesamten Black- und Progressive-Metal-Szene. Doch nun haben Ivar Bjørnson und seine Mitstreiter endlich ein Einsehen und belohnen die Geduld ihrer Fans mit "Roadburn Live", das passend zum Titel beim Roadburn-Festival am 11. April 2015 mitgeschnitten wurde. Die damalige Auflage des mittlerweile schon legendären Festivals im niederländischen Tilburg wurde sogar von Ivar höchst selbst kuriert, weshalb sehr viele persönliche Favoriten des Gitarristen auf dem Billing einen Platz fanden und den Abend so zu etwas ganz besonderem machten.



Diese außergewöhnliche Atmosphäre spiegelt sich auch wunderbar auf dem hier vorliegenden Langspieler wieder, der vom famosen 'Building With Fire' vom aktuellen ENSLAVED-Album "In Times" eröffnet wird. Ähnlich wie auch in der Studioversion entfaltet der Track dabei auf der Bühne eine ganz eigene fesselnde Wirkung und wird von Herbrand Larsens feinen Klargesängen gekrönt, die hier wahrscheinlich zum letzten Mal auf einem offiziellen Release der Norweger zu hören sein werden. Im vergangenen Dezember hatte der Keyboarder nach gut zwölf Jahren überraschend die Prog-Metaller verlassen, zum Zeitpunkt der Aufnahme der hier vorliegenden Show war er aber natürlich noch mit an Bord und darf so gerade dem neueren Material auf dem Silberling seinen Stempel aufdrücken.



Davon gibt es übrigens überraschend viel zu hören, denn mit dem bereits erwähnten 'Building With Fire', dem Titeltrack und 'Daylight' bestreitet der Fünfer einen großen Teil der Setlist mit Material vom aktuellen Silberling "In Times". Hinzu kommt noch eine grandiose Version von 'Death In The Eyes Of Dawn' vom Vorgänger "Riitiir", bevor mit 'Convoys Of Nothingness' auch die älteren Werke der Band zum Zuge kommen. Leider endet dieser Streifzug durch die frühen Zweitausender aber schon wieder mit den folgenden 'As Fire Swept Clean The Earth' und 'Isa', weshalb auch Fans der Truppe sicher Klassiker wie 'Ruun' oder 'Path To Vanir' schmerzlich vermissen werden. In Sachen Setlist wäre wahrscheinlich das Konzert vom 10. April 2015 deutlich interessanter gewesen, bei dem die Norweger passend zum besonderen Anlass direkt noch einmal auf der Roadburn-Bühne standen und einige Tracks aus dem eigenen Frühwerk zum Besten gaben. Zum Abschluss gibt es mit dem LED ZEPPELIN-Cover 'Immigrant Song' dann aber doch noch eine faustdicke Überraschung. Der Song ist nicht nur die erste Neuinterpretation eines anderen Künstlers, die es je auf eine ENSLAVED-Platte geschafft hat, sondern punktet auch mit einer interessanten Überarbeitung dieses Klassikers samt Gastauftritt von Menno Gootjes (FOCUS).



Alles in allem ist "Roadburn Live" somit ein rundum gelungener Release, der die Magie der Prog-Black-Metal-Grenzgänger in vollem Umfang einfängt und gleichzeitig die Frage aufwirft, warum die Norweger bloß so lange darauf gewartet haben, ihre Fangemeinde mit einem Livealbum zu beglücken. Eingefleischte Anhänger werden wie bereits erwähnt sicher einige Klassiker vermissen, doch ihr Fehlen fällt angesichts der geballten musikalischen Klasse des Fünfers kaum ins Gewicht. Dementsprechend gehört die Scheibe auch in jede gut sortiere Schwermetall-Sammlung!