Immer weiter nach vorne

Wer weiß, woran es liegt, aber je sonniger, wärmer und sommerlicher es draußen wird, desto mehr Lust habe ich auf guten, alten Black Metal. Und dann stehen Bands wie MAYHEM, EMPEROR, DISSECTION, WATAIN und NAGLFAR ganz oben auf der Tagesordnung. Selbstverständlich sind die Hessen von ENTARTUNG musikalisch weniger mit diesen Aushängeschildern als mehr mit SATANIC WARMASTER, HORNA, SARGEIST und BEHEXEN zu vergleichen, Spaß macht ihr neues Album "Maleficae Artes" dennoch allemale.

Ob es daran liegt, dass mir ENTARTUNG zeigt, wie viel finnische Black-Metal-Mentalität in Hessen steckt, wie erfrischend klirrendkalte Schauer in diesen Tagen sein können, wie man selbst nach dem letzten Album "Baptised Into The Faith Of Lust" hier noch eine Schüppchen obendrauf packen konnte oder wie atmosphärisch das Viertwerk der Band sein kann, ich weiß es nicht. Fest steht jedoch, dass es die knapp 40-minütige Spielzeit schafft, mich gekonnt in den Bann zu ziehen und mir dabei die verschiedensten Facetten gekonnten und sehr gut inszenierten Black Metal vor den Latz zu knallen.

In den fünf Stücken wird es melodisch ('Bortförd'), kompromisslos und sehr hart ('Circle Of Suffering'), getragen und akustisch ('Un Ciel Bourbeux Et Noir'), nur um sich danach wieder in einen fanatischen Rausch voller Blutdurst, gut portionierter Raserei und technischer Versiertheit zu spielen ('Aufruhr MDXXV'). Dabei schaffen Vulfolaic, Haistulf und Lykormas einen sehr guten Spagat zwischen gegenwärtiger Souveränität und der fast schon bedrohlichen Fratze der 1990er-Black-Metal-Szene. "Maleficae Artes" wird keinen Fan enttäuschen sondern diejenigen, die in der ENTARTUNG-Karriere stets einen Sprung nach vorne sahen, auch aktuell wieder begeistern.