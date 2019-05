Besser kann man Jubiläen fast nicht feiern.

Als am 12. November 1991 das ENTOMBED-Zweitwerk das düstere Licht der Welt erblickte, dachte noch niemand daran, dass man hier ein absolutes Referenzwerk des Death Metals an den Mann gebracht hatte. Zugegeben, das 1990er Debüt "Left Hand Path" war auch schon von großer Klasse gekennzeichnet, doch mit "Clandestine" und diesem Sound, an dem sich viele der heutigen Großen in ihren Anfangstagen orientiert haben, übertrafen sich Nicke Andersson an der Schießbude (und dem Mikrophon?) und seine Mitstreiter selbst. Diese Wucht und Gewalt gepaart mit einem kongenialen Fingerspitzengefühl, dem Gespür für vor Spannung und Nervenkitzel nur so strotzenden Songs sowie einem für Todesbleiverhältnisse enormen Abwechslungsreichtum, das dem Hörer nur Angst und Bange werden kann – "Clandestine" wird vollkommen zurecht als Szene-Klassiker angehimmelt.

Nach der Veröffentlichung hat sich speziell im Sound und Line-up viel bei den Schweden getan, doch stets blickte man zurück nach 1991. So auch 25 Jahre später, als sich die Band um ursprünglichen Zustand erneut zusammenfand und gemeinsam mit Nicke Andersson, Uffe Cederlund und Alex Hellid das gesamte Album zum ersten Mal in ihrer Karriere von vorne bis hinten durchzockte. Speziell Nostalgiker und Death-Metal-Liebhaber dürften bei dieser Vorstellung ein feuchtes Höschen bekommen, dürfte für viele doch ein lange begrabener Traum endlich wahr werden. Und diejenigen, die an diesem speziellen Event nicht teilnehmen konnten, halten zumindest mit heroischem und anmutigem Zittern "Clandestine Live" in den Händen.

Der Sound dieses Live-Monuments samt äußerst gelungenem Artwork könnte klassischer nicht sein: Obwohl dieser klar und heftig aus den Boxen kommt, trieft die Platte vor Underground-Feeling und beim Schließen der Augen kommt unweigerlich das Gefühl hoch, als wenn man Anfang der 1990er Jahre selbst bei einer etwaigen "Clandestine"-Release-Party mit an Bord gewesen wäre. So und nicht anders muss es sein. Und was ist mit den Songs? Nun, eingefleischten Fans muss man eigentlich nicht sagen, wie sehr der 'Chaos Breed'-Fiebertraum oder die alles niedermalmenden 'Evilyn', 'Stranger Aeons' oder 'Sinners Bleed'-Riffs auch nach all den Jahren noch punkten. Auf "Clandestine – Live" versammeln sich neun absolute Killer – beginnend vom fetten 'Living Dead' bis zum 'Through The Collonades'-Abschluss ist auf dieser Live-Scheibe alles dabei, was aus den Herzen der Old-School-Death-Metaller entspringt.

Endlich haben es die ENTOMBED-Jungs geschafft, authentisch und mit sehr viel Liebe zum Detail ihr Meisterwerk nicht nur in voller Gänze live zu präsentieren, sondern dies auch für die Nachwelt festzuhalten. "Clandestine – Live" ist nicht nur für Zeitzeugen und Freunde der Band, sondern vor allem für alle Nostalgiker und Liebhaber der guten, alten Schwedenschule bestimmt. Einzig und allein etwas Audiovisuelles hätte dieser Veröffentlichung noch die absolute Krone aufgesetzt.