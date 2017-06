Auf ENTRAILS ist Verlass!

9,5 - 9,0 - 8,5 und jetzt 8,0 - wenn man sich die Review-Historie von ENTRAILS auf powermetal.de mal zu Gemüte führt, ist ein allmählicher Abbau zu vernehmen. Natürlich ist das an den Haaren herbeigezogen, zumal drei verschiedene Redakteure an den Rezensionen beteiligt gewesen sind. Aber ich bleibe dabei: Um langfristig den Platz unter den Besten der Besten zu sichern, muss man sich auch enstprechend strecken. Phänomene wie BOLT THROWER sind davon außen vorgenommen - die dürfen beziehungsweise durften sich wiederholen, eine todesmetallische "wild card" sozusagen. Aber sie lieferten stets ab und haben ihren Stellenwert in der Szene entsprechend auch mehr als verdient.



Auch die vier Jungs von ENTRAILS haben sich der alten Schule verschrieben, ohne Kompromisse, ohne Schnickschnack. Knarzten die HM-2-Pedale auf dem Debüt "Tales From The Morgue" und den Nachfolgern "The Tomb Awaits" und "Raging Death" noch in bester DISMEMBER-Manier, hat die Band auf "Obliteration" am Klampfen-Sound gearbeitet und ihm insgesamt etwas mehr Tiefe und Tiefen geschenkt. Klang fett, klang gut und hat zusammen mit zehn starken Songs einen bleibenden Eindruck hinterlassen.



Auf dem aktuellen Nackenbrecher "World Inferno" gibt Tommy Carlsson, der neue Mann am Tiefsaiter und Mikro, seinen Einstand und hinterlässt einen starken Eindruck. Sein Vorgänger Jocke Svensson hatte zwar das fiesere Organ, wodurch er ENTRAILS immer auch einen leicht krustigen Antrich verpasst hatte. Carlsson hingegen ist ein klassischer Todes-Shouter. Dadurch wird die ganze Chose auf Silberling Nummer sechs aber auch ein wenig eindimensionaler.



Um dem entgegenzuwirken schielt ENTRAILS von Stockholm aus erstmalig an die Westküste Richtung Göteborg. 'Serial Murder (Death Squad)' klingt in der Strophe, als hätten die Björlers von nebenan günstig HM-2-Pedale erstanden. Ansonsten regiert auf "World Inferno" die souveräne Stockholmer Keule mit allem drum und dran. Sprich: D-Beats en masse ('Condemned To The Grave', 'The Soul Collector' etc.), griffiges Riffing ('Into Eternal Fire') und kranke Melodien (sehr geil in Szene gesetzt im Titelsong). Mit 'The Blood Breed' ziehen die Vier nochmal alle Register schwedischen Todesstahls, ehe cleane Gitarren in ein tolles, melodisches Outro führen. Man merkt halt, dass Dan Swanö mal wieder seine Finger im Spiel hatte.