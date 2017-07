Ein Hoch auf die grobschlächtige alte Schule!

Glücklicherweise hält sich die schwedische Underground-Szene auch im Old-School-Bereich immer noch sehr konstant und liefert hin und wieder ein paar echte Sternstunden im Übergangsbereich von Thrash Metal und rauem Death Metal der ganz frühen Stunde. MERCILESS und HYPNOSIS haben die Fahne dieses sehr ursprünglichen Sounds über Jahre hoch gehalten, ENTRENCH macht sich nun auf, den Staffelstab an sich zu reißen und das Vermächtnis weiterzuleben - angesichts solcher Alben wie "Through The Walls Of Flesh" aber fast schon ein Kinderspiel.



Denn die Schweden sind diesmal absolut bei der Sache, noch räudiger als zuletzt, aber auch mit viel mehr inhaltlichen Optionen als in der jüngeren Vergangenheit. Die Tempovariationen sind perfekt aufeinander abgestimmt, der Grenzgang zwischen den Genres funktioniert absolut souverän, und die sieben Nummern klingen derart authentisch, dass "Through The Walls Of Flesh" auch als Re-Release eines alten 80er-Klaassikers im Dusntkreis von POSSESSED oder DARK ANGEL funktionieren würde. Überdies hat ENTRENCH jedweden Rumpelkram aus dem Konzept gestrichen; die Produktion ist zwar bewusst rau gehalten, aber musikalisch arbeiten die Skandinavier auf einem sehr professionellen Level, was sich nicht zuletzt in der handwerklichen Klasse niederschlägt. Die vielen Variationen im mutigen Opener-Doppelpack 'The Coming Storm / Dawn Of War' zeugen jedenfalls davon, dass sich die Band noch einmal steigern konnte. Und auch ein vielseitiger Arschtritt wie 'The Warmonger Sacrament' bestätigt diesen Fortschritt.



Wenn überhaupt etwas an "Through The Walls Of Flesh" kritisch zu begutachten ist, dann wohl die Tatsache, dass ENTRENCH zumindest in ihrer Heimat nicht mehr auf ganz sicheren Füßen steht, weil die Szene sich immer mehr zu zeitgemäßen Produktionen abwendet. Insofern bleibt am Ende die Hoffnung, dass die Jungsn mit ihrer neuen Scheibe wieder genügend Absatz machen und die raue alte Schule im hohen Norden aktiv bleibt. Auf Scheiben wie diese will man nämlich auch in Zukunft nicht verzichten!



Anspieltipps: The Warmonger Sacrament, Iron Coffin