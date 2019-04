Interessanter Indie-Cocktail mit zu vielen sperrigen Phasen

Leider ist die neue Scheibe dieser Dänen eine Spur zu zerfahren, um nachhaltige Begeisterung zu wecken. "Noise & Romance" stellt nämlich nicht nur im Titel einen Kontrast auf, der nicht immer ein gutes Zusammenspiel ermöglicht, sondern ist auch musikalisch auf unglaublich vielen Hochzeiten aktiv, so dass der zwischenzeitliche Flow der Songs leider immer wieder verloren geht - und das ist vor allem schade um die sehr angenehmen, beschwingten Augenblicke, die das neue Album von THE ENTREPRENEURS in regelmäßigen Abständen bietet.

Was dem ständigen kreativen Impuls, den die Jungs aus dem hohen Norden nämlich zweifelsohne mitbringen, leider immer wieder entgegenwirkt, sind die wenig schlüssigen stilistischen Wendungen, in denen das Noise-Ambiente von einer bizarren Indie-Romantik gekreuzt wird, irgendwie aber keine homogene Verbindungen herstellen kann. Vergleicht man beispielsweise Songs wie das groovige 'Say So!' oder das ebenfalls schwungvolle 'Despair' mit schrägen Psychedelic-Tracks wie 'Be Mine' oder dem vertrackten, elektronisch untersetzten 'Ages', sieht man den roten Faden eigentlich ständig in Gefahr, da die eigensinnigen Momente viel zu kopflastig daherkommen und die Spontaneität, für die THE ENTREPRENEURS an anderer Stelle wirbt, extrem konterkariert. Und auch wenn die Skandinavier mit Gewissheit viel Potenzial intus haben und viele Charakteristika entwickeln, die durchaus für Spannung sorgen, kommt das neue Werk mehrfach an einen Punkt, an dem die kompositorische Sackgasse droht - eben weil die Mischung aus eigenwilligen, sperrigen Klängen und manchmal gar wütenden Post-Punk-Kamellen nicht treffend aufeinander abgestimmt ist.

"Noise & Romance" ist kein chaotisches Album, aber auch kein Release mit strikter Linie. Und gerade der letztgenannte Umstand sorgt zu häufig für Verwirrung und hemmt den Flow einer an sich definitiv interessanten Veröffentlichung.

Anspieltipps: Say So!, Despair