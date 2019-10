Ein Klassiker – aufgepeppt und akustisch veredelt mit Gänsehauteffekt

Vor zehn Jahren brachten die niederländischen Symphonic-Metaller EPICA ihr bahnbrechendes Album "Design Your Universe" auf den Markt. Zur Feier dieses Erfolges dürfen wir uns auf eine Neuauflage dieser Platte als Goldedition freuen.



"Design Your Universe – Gold Edition" wurde von Joost Van den Broek neu abgemischt und remastered, bekam ein neues Outfit verpasst und enthält noch eine zweite CD. Und das ist der eigentliche Knackpunkt: Auf dieser CD finden wir fünf neu eingespielte Akustik-Versionen von "Design Your Universe": 'Burn To A Cinder', 'Our Destiny', 'Unleashed', 'Martyr Of The Free World' und 'Design Your Universe ~ A New Age Dawns - prt VI ~'.



Über "Design Your Universe" hat Kollege Björn Backes schon 2009 eine hervorragende Rezension geschrieben, der nichts hinzuzufügen ist. Wer allerdings nicht genug von Simone Simons einzigartiger Stimme bekommen kann, der kommt auf der Bonus-CD voll auf seine Kosten. Fünf gelungene Neuinterpretationen, die die musikalische Wandelfähigkeit von EPICA zeigen. Den Niederländern ist es mit diesen Akustikversionen gelungen, die Stücke so zu interpretieren, dass die Gänsehaut schon einprogrammiert ist.



Wer vielleicht erst jetzt einen Einstieg in EPICAs Werke machen will, der ist mit dieser Gold Edition bestens bedient. Er bekommt nicht nur eines der besten Alben in der Bandgeschichte, sondern gleich einen Bonus in Form einiger Akustikversionen dazu, die wirklich hörenswert sind