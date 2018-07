Epica Vs. Attack On Titan Songs

Symphonisch. Bombastisch. Episch.

Schon am 20.12.2017 wurde "EPICA Vs. Attack On Titan" in Japan veröffentlicht, jetzt ist die EP auch weltweit erhältlich. Insgesamt gibt es vier Titel-Coversongs, basierend auf der erfolgreichen Manga-Serie "Attack On Titan". Zuerst nur als Magazin (ca. 70 Millionen!) erhältlich, inzwischen weltweit auch als Anime-Serie ausgestrahlt. Die Originalsongs wurden von Revo geschrieben, der durch die japanische Band LINKED HORIZON bekannt wurde. EPICA hat daraus nun Symphonic-Metal-Versionen gemacht.

Alle vier Titel sind mitreißender, bombastischer Symphonic-Metal, getragen von Simones eindrucksvoller Stimme, untermalt von gelegentlichen kräftigen Growls. Außerdem kommen wunderbare Chöre zum Einsatz, die das Ganze abrunden.

Ich habe mir zumindest den Titelsong auch im Original angehört und muss gestehen, dass mir die Version von EPICA besser gefällt. Irgendwie passt ihr Stil besser zu der Titan-Attack-Geschichte. Man könnte auch sagen: Filmmusik vom Feinsten.

Interessant ist, dass es die vier Titel auch instrumental gibt. Unbedingt auch anhören!