Gewohnt souveräne Plättung!

Eigentlich könnte man die Rezensionen zu neuen EPIDEMIC SCORN-Alben immer mittels Copy & Paste jeweils dem aktuellen Frischling zuschreiben. Seit mehr als zehn Jahren knüppelt die Truppe aus Annaberg-Buchholz auf allerhöchstem Niveau und ist längst eine Institution im deutschen Death-Metal-Underground geworden. Seltsamerweise ist es den Herren aber nach wie vor nicht gelungen, die Labels von ihren Qualitäten zu überzeugen, so dass auch "Rebirth" mal weider unter eigener Fahne umgesetzt werden musste - eine Frechheit bei den Qualitäten, die in diesen zwölf Stücken verankert sind!



Entmutigen lassen hat sich die Truppe dadurch aber keineswegs; im Gegenteil: So wütend und brutal wie auf ihrem aktuellen Release haben die Ostdeutschen es noch nie zugehen lassen, und auch wenn der melodische Teil infolge dessen ein wenig heruntergeschraubt wurde, war die Entschlossenheit der sechs Musiker nie deutlicher greifbar als auf dieser Platte.

Und dennoch: Das Referenzwerk "Strings Of Hate" bleibt knapp unagetastet, weil die Hitdichte auf "Rebirth" nicht ganz so groß ist, was angesichts der heftigeren Vorgehensweise aber auch nicht verwundert. Stattdessen sind es diesmal andere Aspekte, die hervorzuheben sind, und hier nicht nur das verdammt aggressive Gebrüll von Frontmann Marcus Friedrich, sondern die geballte Riffpower, die bei drei Gitarristen auch zu erwarten war. Thrash-Fans sollten ebenfalls auf ihre Kosten kommen, wenn die Finger über die Griffbretter flitzen, während der Groove-liebende Teil der Hörerschaft hier mächtig was einstecken darf, weil auch im Endmix noch einmal monströs aufgefettet wurde - Nackenmuskelkater ist also garantiert.



Von daher muss man sich am Ende erneut die Frage stellen, warum die Plattenfirmen nicht auf diese Band setzen. EPIDEMIC SCORN ist eine der stärksten Todesblei-Walzen, die der Markt hergibt, und wenn Alben wie "Rebirth" oder "Strings Of Hate" nicht dazu führen können, die Scouts zu begeistern, läuft offenbar einiges schief. Schenkt der Band euren Support, denn sie hat es auch diesmal wieder absolut verdient!



Anspieltipps: Eradication, The Hunt, My Realm