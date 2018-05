Hörvergnügen der anderen Art

Das ist ja mal was ganz Spezielles! Duos an sich gibt es zwar auch im Rockmusik-Bereich in großer Anzahl und auch schon lange, wie auch Instrumental-Musik längst nicht mehr selten anzutreffen ist. Doch "I Wander Alone", das Debütalbum der beiden aus Essen stammenden Protagonisten Alex (der offenbar für die Kompositionen an sich sowie für das Einspielen sämtlicher Saiteninstrumente zuständig gewesen ist) und Marina (die diverse Keyboards- und Synthesizer-Sequenzen eingespielt hat und sich obendrein um die graphische Umsetzung sämtlicher Band-Belange kümmert), ist irgendwie anders geworden.



Zum einen kommt das Duo mit einem klangtechnisch überraschend kompakten Album daher, das den Hörer aber dennoch von Beginn an leichtfüßig auf eine musikalische Abenteuerreise mitnimmt (und dabei auch den Einsamkeit suggerierenden Titel für Hörer wie Band entkräftet), und zum anderen wirkt die Atmosphäre des Albums - trotz teils wahrlich schwerer, traurig-verklärter Klänge - von Anfang an überaus positiv und farbenfroh.



Auf etwaige "Gala-Vorstellungen" im Sinne diverser Solo-Künstler wird hier zur Gänze verzichtet, stattdessen agieren die beiden Musiker - selbst in den längeren, an die zehn Minuten andauernden Kompositionen - ausnahmslos songdienlich, und das ohne sich auf ermüdende Weise zu wiederholen. Ganz und gar nicht, denn bei aller Straffheit der Arrangements bleibt der Vortrag durch zahlreiche Wendungen und detailiert ausgearbeiteter rhythmischer Wechsel bis zum Ende hin überaus spannend. Nicht zuletzt, weil das Wechselspiel von melancholisch-schwermütigen und nachdenklichen Passagen hin zu einer Art hippiesker Leichtigkeit in sich stimmig ausgefallen ist.



Dadurch ist dafür gesorgt, dass "I Wander Alone" zu keiner Sekunde langweilig gerät und ERA CAPRICORN als Formation in Erinnerung bleiben wird, die durch eine lockere, unverkrampfte Vortragsweise für Hörvergnügen der anderen Art sorgt.