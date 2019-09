Ein verkannter Thrash-Metal-Klassiker in der zweiten Auflage!

Zehn Jahre sind ins Land gezogen, seit die Jungs von ERADICATOR ihren Underground-Klassiker "The Atomic Blast" ins Rennen geschickt haben, und auch wenn die Scheibe nicht allerorts sofort euphorisch empfangen worden ist, so lässt sich nicht abstreiten, dass die Platte vor allem bei Anhängern des frühen Bay-Area-Sounds wirklich fett eingeschlagen ist. Die Band selbst nutzt das Jubiläum, um einen Re-Release anzuschieben, der einerseits noch einmal auf das nach wie vor vorhandene Potenzial aufmerksam machen soll, andererseits aber auch bestätigt, dass ERADICATOR eine Dekade später immer noch bestens gerüstet ist, den Thrash-Maniacs die Vollbedienung zu geben. Vier der vertrauten Stücke wurden neu aufgenommen, doch auch das ist eigentlich nur eine Randnotiz - denn die Truppe aus dem Sauerland hatte schon damals ganz locker das Zeug dazu, sich in ernsthafte Konkurrenz mit Acts wie EXODUS und LÄÄZ ROCKIT zu begeben.



Nummern wie 'Trigger To Apocalypse', 'Capital Punishment' und 'War In My Head' sind Old-School-Nummern, wie man sie auch 35 Jahre nach der ersten Welle immer noch gerne im Empfang nimmt, Tracks wie 'Never Surrender' und 'Possessed By The Devil' wiederum haben diese unnachahmliche Bay-Area-Schlagseite und überzeugen Fans von TESTAMENT und EXODUS gleichermaßen, und wenn zwischendurch auch mal ein paar Ausflüge in das selige Vermächtnis von METALLICA bestritten werden, wird auch niemand mosern dürfen - denn ERADICATOR klingt hier über weite Strecken ganz klar wie die Originale. Insofern ist die Neuauflage sicherlich all denjenigen zu empfehlen, die Thrash Metal von der Westküste seit jungen Jahren schätzen und lieben gelernt haben. Denn unabhängig vom Standort (die Band stammt aus dem Sauerland) gibt es hier die totale Vollbedienung mit aller technischer Finesse und neun Stücken, die im Herzen all das tragen, was die erste Generation damals ausgezeichnet hat. Hoffentlich motiviert sich die Band auch in Kürze wieder, den Jubiläums-Release mit würdigen Nachfolgeperlen zu ergänzen. "The Atomic Blast" ist nämlich definitiv eine Veröffentlichung, die umgehend nach mehr schreit - zumindest wenn Thrash Metal die bevorzugte Spielweise ist!



Anspieltipps: Possessed By The Devil, Trigger To Apocalypse, War In My Head