Viel Pathos, wenig Rock!

Es sei Sully Erna durchaus gestattet, sich auf Solopfaden von seinem Engagement bei GODSMACK zu distanzieren. Denn gleichzeitig wäre es erschreckend, wenn er die Ideen zu seinem zweiten Alleingang tatsächlich bei seiner Stammkapelle platziert hätte. So viel Pathos hätte die Heavy-Rock-Institution, bei der Erna regelmäßig die Rampensau gibt, nämlich nicht vertragen können.

Der Sänger und Songschreiber bewirbt "Hometown Life" als ein sehr persönliches Album, das noch viel tiefer in die Seele des renommierten Musikers schauen darf als der 2010 veröffentlichte Vorgänger "Avalon". Und tatsächlich berichtet Erna in den Texten von sehr emotionalen Themen wie Einsamkeit, Melancholie und tiefer Traurigkeit, überschwemmt das Ganze aber mit so viel Pomp und überflüssigen, pathetischen Inhalten, dass das eigentliche Charisma des Frontmanns zuerst erstickt und schließlich auch begraben wird. Pianos und Streicher ebnen den Weg, akustische Gitarren untermalen die introvertierte Haltung der meisten Songs, und der erstaunlich melodische Gesang wirkt stellenweise arg zerbrechlich, ganz so wie das Material als solches. Doch genau das ist auch der Knackpunkt: Sicherlich will niemand eine GODSMACK-Light-Variante, denn dann macht der Soloausflug mitnichten Sinn. Aber zumindest jene kreative Energie, die Erna auf den Alben seiner Band immer entfesseln konnte und die sein bisheriges Werk auch mit ausreichend Abstand vom Mainstream-Konsens platziert hat, ist auf "Hometown Life" nicht vorzufinden. Stattdessen erlebt man einen Musiker, der auf Teufel komm raus Emotionen freisetzen möchte, dazu aber leider genau jenen Showroom gewählt hat, der zuvor schon von tausenden anderen Künstlern besetzt wurde - und in dem es leider nur so vor Kitsch wimmelt, dass man nach wie vor erschrocken ist, wie stark sich der geschätzte GODSMACK-Fronteer heuer angepasst hat.

Sicher, wenn man "Hometown Life" unabhängig von der Vorgeschichte bewertet, kommt man womöglich zu anderen Ergebnissen. Und dass Erna ein begnadeter Sänger ist, kann er in einigen Sequenzen seiner neuen Scheibe deutlich klarstellen. Doch das Songmaterial? Es packt einen schlicht und einfach zu unregelmäßig. Und das ist letztendlich doch sehr ungewöhnlich!