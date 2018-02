Abyss Of The Unseen

Abyss Of The Unseen

Brett!

Womöglich könnten die Jungs von ERUPDEAD heute schon irgendwo anders stehen, häte sich die Band in der jüngeren Vergangenheit etwas mehr hinter die eigene Karriere geklemmt und über die sporadischen Releases hinaus einfach etwas mehr Aktivität gezeigt. Die Split-Scheibe mit TOTAL ANNIHILATION aus dem Jahr 2012 ist bis dato allerdings die letzte Veröffentlichung im Katalog der Eidgenossen, die mit "Abysss Of The Unseen" nun erst die dritte Platte im zehnjährigen Bandvermächtnis heraushauen - nicht allzu viel für eine Truppe, die durchaus mit größeren Ambitionen an den Start geht.

Immerhin kann ERUPDEAD in den neun frischen Stücken die eigenen Ansprüche qualitativ untermauern und mit einigen räudigen Todesbleiattacken wieder voll in die Offensive gehen. Die neuen Songs sind vorwiegend im Uptempo angeseidelt und werden nur gelegentlich von einigen brachialen Grooves gekreuzt, die dem Fast-Forward-Gedanken kurzerhand einen minimalen Strich durch die Rechnung machen. Doch das Material von "Abyss Of The Unseen" ist auch in den vergleichsweise gemäßigteren Tempolagen überaus brutal und extrem; Nummern wie 'Blinded' und 'Temple Of Baal' sind Offenbarungen in Sachen zeitgemäßer, radikaler Death Metal, und auch der Titelsong mit seinen derben Grooves spricht eine Sprache, die man beim Party.San Open Air bzw. bei vergleichbaren Veranstaltungen am liebsten hört - und dort würde man ERUPDEAD letztlich auch gerne mal sehen.

"Abyss Of The Unseen" punktet schlusendlich vor allem mit seiner Kompromisslosigkeit, die von technischem Vermögen, großer Leidenschaft und einem transparenten Masterplan beim Songwriting getragen wird. Die Schweizer setzen mal wieder ein Zeichen - nur sollten sie dies auch künftig häufiger tun, damit sie nicht wieder zu schnell in Vergessenheit geraten!

Anspieltipps: Blinded, Me First: The Gentleman, Temple Of Baal