Komische Maskerade, dicke Attacken!

Eigentlich mag man die Umstände, unter denen ESCAPING AMENTI an die Öffentlichkeit tritt, lieber belächeln, als ernsthaft kommentieren. Die schwedischen Musiker haben sich für Künstlernamen und einer einheitlichen Maskerade entschieden und folgen dem Beispiel einer allseits bekannten Truppe aus Des Moines - zumindest was den theatralischen visuellen Effekt anbelangt. Musikalisch liegen stellenweise jedoch Welten zwischen dem meist einprägsamen Sound der Skandinavier und den waghalsigen Arrangements der Verrückten aus Iowa, weil ESCAPING AMENTI wesentlich risikoärmer und konventioneller zur Sache geht und den teils brachialen Sound immer wieder mit melodischen Sequenzen unterlegt, die schließlich an Bands wie SOILWORK und MNEMIC erinnern. Und auch FEAR FACTORY dürfte in Kreisen der Musiker eine echte Konstante sein, denn gerade in den heftigeren, elektronisch belegten Parts trifft man auf viele, durchaus angenehme Parallelen.



Insofern fragt man sich, warum ESCAPING AMENTI sich von der (mit Verlaub) dämlichen Maskerade zu einem recht naiven Image treiben lassen, wo ihre Songs doch eigentlich aussagekräftig genug sind, das Modern-Metal-Publikum sofort anzuziehen. Die Hooklines, sofern vorhanden, sitzen sofort, während an anderer Stelle tonnenschwere Grooves für massiv Bewegung sorgen dürften, wenn die Band das neue Material auf die Bühnen bringt. Man mag zwar einwerfen, dass das innovative Momentum auf dem Debüt noch stark eingegrenzt wird, wird aber nicht abstreiten können, dass die Herren ihre Sache wirklich ordentlich machen und im Spannungsfeld von Alternative Rock und derbem Metalcore alles souverän bedienen, was das verwöhnte Fanherz von einer solchen Kapelle fordert. ESCAPING AMENTI bringt Talent, Engagement und Leidenschaft mit - und selbst wenn vereinzelte Copy & Paste-Passagen anzutreffen sind, ist "Awakening" ein richtig guter Erstling, dessen Intensität wahrscheinlich im livehaftigen Setting noch ansteigen wird. Vielleicht ja im Vorprogramm von SLIPKNOT.



Anspieltipps: The Gathering, Riptide