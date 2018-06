Ein früher Klassiker des britischen Dooms neu entdeckt!

ESOTERIC ist auch 25 Jahre nach dem ersten Demo noch der Inbegriff des britischen Doom Metals. Während Bands wie ANATHEMA, MY DYING BRIDE und PARADISE LOST Anfang der 90er jedoch den großen Reibach machten und sich wachsender Popularität erfreuten, blieb der wesentlich schwerer verdauliche Stoff der Kollegen allerdingss stets ein Relikt des Undergrounds, aus dem sich die Band bis heute nicht herausbewegen konnte - und es inzwischen womöglich auch gar nicht mehr will. Pünktlich zum silbernen Jubiläum hat die Band nun einen Re-Release des besagten Demos zusammengestellt, der samt neuem Mastering und einigen Linernotes nun einen Rückblick auf jene Phase wirft, in der die langsamen Töne noch innovativ und vermutlich auch aufregender waren als in heutigen Zeiten, in denen Doom fast schon zum salonfähigen Mainstream gehört. Und dennoch wird man erstaunt sein, wie wenig sich seither in diesem Bereich getan hat. Oder aber wird man feststellen, wie zeitlos die Nummern von "Esoteric Emotions - The Death Of Ignorance" auch 25 Jahre später nach wie vor wirken.



Erstaunlich ist vor allem, mit welch stoischer Ruhe die britischen Pioniere bereits in dieser frühen Karrierephase agierten; die Songs sind durchweg in Überlänge gehalten, navigieren aber ohne große Längen durch ihren sehr eigenwilligen Mixx aus düsterer Riffkunst und monumentalen, meist epischen, aber dennoch sperrigen Melodien. 'Scarred' und 'Eyes Of Darkness' sprengen derweil das ansonsten kompakte Gerüst dieses knapp 80-minütigen Silberlings und bieten alleine schon ausreichend Ideen und Riffs für ein komplettes Album. Aber auch fieses Material wie 'In Solitude' und das gemeine 'Enslavers Of The Insecure' klingt nach zweieinhalb Dekaden noch immer so erfrischend wie dereinst, als ESOTERIC zum ersten Mal auf der Bildfläche auftauchte. Oder kuzum: Diese Nummern verkörpern die Grundidee des Doom Metals wie nur wenige Stücke in den frühen 90ern - und das will wohl einiges heißen.



Glücklicherweise hat sich die Band während ihrer zuletzt etwas längeren Ruhepausen noch einmal mit dem Stoff der ersten Tage auseinandergesetzt und ihn nun auch noch mal flächendeckend zugänglich gemacht. "Esoteric Emotions - The Death Of Ignorance" ist nämlich immer noch Referenzware in diesem Segment!