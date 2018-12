Verdammt easy, verdammt cool!

Radiotauglichkeit ist heutzutage immer noch ein Ausschlusskriterium, mit dem sich viele Hardliner einige wirklich gute Künstler vom Leib halten - doch warum? Auch die Jungs von THE ESPRITS haben Zutaten an Bord, mit denen man locker den Mainstream aufmischen kann, auch wenn das Independent-Siegel nach wie vor über den meisten Nummern von "Men's Business" schwebt. Doch sobald die Band mal etwas zünftiger zur Sache kommt und ihren Alternative-Sound mit schmissigen Gitarren und guten Singalongs auffrischt, sind die Funkstationen in greifbarer Nähe. Und das ist in diesem Fall mehr Kompliment als abschreckendes Indiz.

Im Großen und Ganzen sind die Songs von "Men's Business" nämlich auch für ein breiteres Publikum interessant, dies aber vor allem, weil die Band sich stilistisch nicht eingrenzen lassen möchte. Zwischen den etwas punkigeren Eruptionen der BEATSTEAKS-Kategorie und den etwas pflegeleichteren Modern-Rock-Geschichten vom Format der GUANO APES ist jedenfalls alles am Start, was in der hiesigen Radiolandschaft Rang und Namen hat bzw. haben sollte. Und auch Verfechter der etwas traditionelleren Kost werden hier und dort aufatmen, weil die tiefen Wurzeln von THE ESPRITS tatsächlich im urtümlichen Hardrock begraben liegen und dort auch gelegentlich ausgegraben werden.

Es ist nämlich die Vielseitigkeit, dieser universelle Charakter dieses Albums, mit dem dem die Jungs am Ende die Ernte einfahren."Men's Business" ist ziemlich cool, relaxt, weitestgehend Easy Listening mit alternativem Einschlag und trotz allem eigenständiger als das Gros der typischen Sektor-Releases. Und da die Band auch noch einige hitverdächtige Single-Kandidaten im Gepäck hat ('Dance With A Stranger', 'Let It Go') und so viele ansteckende Gitarrenparts einstreut, gibt es erst gar kein Vertun: Diese Platte rockt, und das extrem lässig. Wen juckt's da schon, dass THE ESPRITS die masse anspricht? Es gibt schließlich keinen Grund, diese starken Songs zu verstecken!

Anspieltipps: Let It Go, Waste, Lie To Me