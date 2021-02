To Tame the Impaler

To Tame the Impaler

Mit kleinen Schritten zum Comeback?

Ich muss gestehen, dass die Schweden ETERNAL AUTUMN mich aktuell schon etwas gefrustet zurücklassen. Ende der Neunziger hatten Sie mit "The Storm" und dem 2000er Nachfolger "From The Eastern Forest" zwei wirklich starke Scheiben in der Schnittmenge von Melodic Death und traditionellem Heavy Metal rausgehauen, bevor sie sich 2001 überraschend auflösten.

Ähnlich wie Ihre Landsmänner von BRIMSTONE konnten Sie sich mit ihrer Herangehensweise deutlich von einer aufstrebenden Szene mit Flaggschiffen wie IN FLAMES, SOILWORK und CHILDREN OF BODOM abgrenzen und eine eigene Duftmarke setzen. Ihr Soundgerüst war schon immer eher geprägt von JUDAS PRIEST, SAXON und RUNNING WILD und somit grade für die eher konservative Hörerschaft ein willkommenes Fressen. Die Mischung klang halt schon wirklich stark. Nur leider bewegten Sie sich so auch im kommerziellen Niemandsland und verschwanden von der Bildfläche.

Umso erfreuter war ich als 2019 ein neues Lebenszeichen mit der EP "The Werewolf Diaries" veröffentlicht wurde. Leider entpuppten sich die vier Songs klanglich als Mischgebäck der vergangenen Jahre und konnten mich nicht überzeugen. Ausnahme bildete der letzte Track 'The Sixth Hour' und schürte so die Hoffnungen, dass ein neues Album durchaus Potential hätte.

Nunja - nachdem ich die erste Enttäuschung, dass auch zu Beginn 2021 nur eine EP vorliegen soll, verarbeitet hatte, musste ich mit Erschrecken feststellen, dass es sich nur um zwei Tracks handelt. Das ist nun doch schon sehr überschaubar.

Es beginnt mit dem siebenminütigen Titeltrack und katapultiert mich direkt zurück nach 1999. Richtig schöne Gitarrenparts führen einen durch einen Midtempo-Stampfer der vielleicht in Summe ein bis zwei Minuten zu lange geraten ist, aber alle Songs der 2019er Veröffentlichung ganz blass aussehen lässt. Während Thomas Ahlgren immer mal wieder mit der Gitarre das Zepter übernimmt und die Höhepunkte im Song setzt, leidet John Carlsson an den Vocals so schön, dass man glaubt, er würde sich zeitgleich bei diversen Black-Metal-Bands bewerben. Beim zweiten Song 'The Eminent Grey' wird das Tempo dann etwas angezogen aber grundsätzlich bleibt das Schema identisch.

Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass ETERNAL AUTUMN ein starkes drittes Album an den Start bringen könnte, wenn die Jungs es schaffen würden genug Songmaterial dafür zu schreiben. Aktuell sind zwei Songs nach fast zwei Jahren leider keine große Ausbeute.