Bauch aus, Kopf an!

Verkopfte Arrangements bedeuten nicht gleichzeitig auch progressives Material. Und so sehr sich die Franzosen von ETERNAL FLIGHT auf ihrem aktuellen Release auch mühen: Die relativ biederen Arrangements führen nur selten zum erklärten Ziel, den musikalischen Ansprüchen auch mindestens ebenso große Taten folgen zu lassen. Bedenkt man darüber hinaus, dass die Band sich von Album zu Album immer enorm viel Zeit nimmt, um die Kompositionen bis ins letzte Detail auszuarbeiten, fehlt dann irgendwo das Verständnis für die Qualität des finalen Outputs.

"Retrofuture" will nämlich viel zu häufig mit dem Kopf durch die Wand und verbaut sich gerade bei der Ausarbeitung der Melodiebögen eine ganze Menge. Die Hooklines werden zumeist nur entfernt angedeutet, letztendlich aber durch eine Reihe undurchsichtiger, vertrackter Strukturen schnell wieder ins Jenseits befördert. Nummern wie 'Poison' und 'Angels Of Violence' haben zwar halbwegs nachvollziehbare Refrains, doch die wenigen Momente, in denen der Mix aus melodischem Power Metal und traditionellem Hardrock dann auch mal greift, sind am Ende auch nicht mehr der Rede wert.

Bereits die letzten Alben von ETERNAL FLIGHT waren vom großen Wurf ein ganzes Stück entfernt. Mit "Retrofuture" geben die Franzosen aber auch noch ihren melodischen Background auf und verleihen den neuen Stücken einen Hauch von Beliebigkeit, der das Material sicherlich nicht populärer machen wird. Für meinen Geschmack ist diese Platte der schwächste Release dieser Teilzeitarbeiter.

Anspieltipp: Angels Of Violence