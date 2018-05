Florida-Sound von Down Under

"Blind To Reality" ist ein allzu verlässliches, absolut traditionelles Todesblei-Album, das sich munter durch die frühen 90er zitiert, den Abstecher nach Florida dabei am intensivsten betreibt, inhaltlich und technisch aber stark genug bleibt, um sich gegen den Vorwurf der Trittbrettfahrerei zu behaupten. Das vorweggenommene Fazit zur neuen Scheibe von ETERNAL TORMENT dürfte Fans der mittleren MORBID ANGEL-Phase daher auch ausreichen, um sich mit den Jungs aus dem australischen Queensland zu beschäftigen. Aber müsste die Band nicht dennoch ein bisschen mehr Individualität in ihr Material stecken?

Tja, das altbekannte Problem greift hier und dort sicherlich auch in den sechs Tracks von "Blind To Reality", kann aber insofern vernachlässigt werden, als dass die Band ziemlich professionell böllert, technisch schon jetzt auf einem sehr hohen Level agiert und auch in Sachen Durchsetzungskraft zur Tabellenspitze des Genres zählt. Frontmann Gus liefert erstklassige Growls und macht hier und dort definitiv den Unterschied, wohingegen die Saiten- und Rhythmusfraktion sich gerade im zweiten Teil des Albums in einen echten Rausch spielt und gelegentlich auch ein paar knüppelige, dreckige Thrash-Salven einbaut. Die Australier stehen über dem Standard und letztlich auch weit über dem Durchschnitt, weshalb die fehlende Originalität der neuen Stücke auch akzeptiert werden kann. Lediglich die knappe Spielzeit darf bemängelt werden, sollte Fans des technisch etwas anspruchsvolleren Extremstoffs aber nicht davon abhalten, sich einmal mit den Jungs bekannt zu machen.

Anspieltipps: Blind To Reality, Abhorrence Embodied