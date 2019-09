To Become The Great Beast

Keine Innovation, aber mit Herzblut gelebte Tradition.

Man könnte meinen, es ereignet sich gerade ein zweiter Norwegischer Black-Metal-Frühling bei Soulseller Records: Etliche vergriffene Alben der goldenen 90er werden wiederveröffentlicht und an vorderster Front ziehen Truppen wie DOLD VORDE ENS NAVN (mit Star-Ensemble) oder ETERNITY ihre Bahnen. Konsequent im Sound der guten alten Norge-Schule verwurzelt, erblickt nun die zweite Full Length ETERNITYs, "To Become The Great Beast", das Licht der Nacht.

Das Ergebnis ist eine Ansammlung von zehn Songs, die allesamt von einem Schlag sind, dabei aber deutlich unterscheidbar und variabel klingen. Der Titeltrack ergießt sich beispielsweise in MAYHEM-Manier mit sägenden Riffs der Rhythmusgitarre, bei 'Empire' sirren die Klampfen wie schwarz-weiß-angepinselte Kolibris durch die Lautsprecher. Auch den den Vocals ist Abwechslung groß geschrieben, nicht zuletzt durch den Gastbeitrag von Brynjard Tristan (ex-DIMMU BORGIR). Richtig gut ist das Album aber letztlich durch das passende Verhältnis von melodischen Anflügen und nordischer Garstigkeit, das sich am wirkungsvollsten im Nackenbrecher 'Te Nostro Deum Sathanas' präsentiert. Ein unerschütterlich treibendes Schlagzeug paart sich mit eingängigen Leads und harschem Gekeife; so muss traditioneller Black Metal klingen.

Die Bandbreite, die Komponist und Frontmann Evighet hier unter einem Dach vereint, würde heutzutage vielen Black-Metal-Alben gut stehen. Auch wenn das klangliche Konzept vermeintlich wenig Platz für Spielereien lässt – die Möglichkeiten werden hier bestens ausgeschöpft. "To Become The Great Beast" dürfte keinen Traditionalisten enttäuschen.

Anspieltipps: To Become The Great Beast, Te Nostro Deum Sathanas