Melancholisch gefärbte, hochklassige Hardcore-Crust-Attacke

Hat man sich einmal an die etwas spezielle Schreistimmfarbe Daniel Garpebrings gewöhnt, steht dem Hochgenuss dieses erfrischenden Debütalbums nichts im Wege: Mit "Det Svenska Hatet" (Übersetzung selbsterklärend) legt ein Quartett namens ETT DÖDENS MASKINERI (was, weniger selbsterklärend, "Maschinerie des Todes" bedeutet) aus dem schwedischen Falun seinen ersten Langspieler vor. Und diese rasante Hardcore-Crust-Abfahrt sucht im laufenden Jahr ihresgleichen!



Nicht, weil die zwölf Tracks außergewöhnlich arrangiert wären oder doppelbödige Vertracktheit zu bieten hätten. Neben dem knackigen Sound und einem bemerkenswert hohen Grad an Routine und Effizienz sind es vor allem die melancholischen Unter- und Obertöne, die "Det Svenska Hatet" so packend machen. Völlig egal, ob wir die kurze Folklore-Einlage zu Beginn und das anschließend präsentierte, wehmütige Grundriff von 'Dödens Maskineri' betrachten, das schlichte Zwei-Ton-Lick von 'Leviatan' nehmen oder dem Post-Hardcore-Verschnitt 'Istid' lauschen: Auf emotionaler Ebene bietet ETT DÖDENS MASKINERI mehr als nur chaotischen Aggressionsabbau, und das glaubwürdig und mitreißend bei praktisch jeder Nummer! Dazu gewitzt eingesetzte Details wie die Western-Sounds bei 'Arbeite Ger Frihet' und 'Stad I Ijus', Ultrakurzattacken wie 'Trygghet & Tradition' und das unerwartet langsame, geradezu tragisch-verschleppte 'Memento Mori' zum Abschluss: Fertig ist ein kurzweiliges, mitreißendes Gesamtpaket, das zum Jahresende ebenso nachdenklich stimmen wie die Laune der Hörerschaft heben sollte. Authentisch selbstverständlich auch der Gesang in schwedischer Sprache, der nur leider dem internationalen Publikum den Zugang zu den klaren politischen und gesellschaftskritischen Aussagen der Band erschwert.



Ansonsten gibt es an "Det Svenska Hatet" wirklich nichts zu bemängeln – und an das nölige Geschrei gewöhnt man sich schneller als anfangs befürchtet.



Anspieltipps: Dödens Maskineri, Leviatan, Arbeite Ger Frihet, Memento Mori