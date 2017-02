Hektischer Kopfweh-Metal.

Ein eher nerviges Release ist das selbstbetitelte dritte Album der bulgarischen Modern-Thrash-Band EUFOBIA. Die gebotene Musik geht zwar handwerklich, vor allem im Bereich der Gniedelei im Gitarrenbereich, voll in Ordnung und klingt auch ordentlich, wenn man eher auf den modernen Bollersound steht. Knackpunkt ist aber der völlig leidenschaftslose Schrei/Krächz - oder was immer das sein soll - Gesang. Irgendein nerviger Zerr-Effekt tut da sein Übriges. Somit sind ohnehin schon hektische Highspeed-Tracks wie 'Devotion' oder 'Fat Sack Of Shit' trotz immer wieder aufblitzender Ideen und fraglos vorhandener Spielfreude einfach nur zum Davonlaufen.



Die zehn Tracks gehen zwar nur 31 Minuten lang, aber machen mich am Ende unglaublich fahrig und nervös. Irgendwie drehen sich die Neutrinos dieser Musik und in meinem Kopf in völlig verschiedene Richtungen und so bleibt auf "Eufobia" außer einer nickenden Anerkennung der instrumentalen Fertigkeiten kaum etwas an Substanz übrig, aus der ich musikalische Befriedigung ziehen könnte. Und spätestens der Gore-Gesang bei 'Cyber Pervert' führt zu einer freudigen Ejakulation: Mein CD-Player wirft nämlich den Silberling raus!