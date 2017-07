30 Jahre EUROPE - 30 Jahre "The Final Countdown" - 30 Jahre Rock-Musik einer großartigen Band.

Was fällt den meisten Leuten bei EUROPE ein? Richtig: 'The Final Countdown'. Wer die Band allerdings nur auf diesen einen Überhit reduziert, tut ihr verdammt unrecht, haben die Jungs doch jede Menge knackige Rock-Songs im Repertoire.



Nach der Trennung 1992 ging jeder erst einmal seiner eigenen Wege, die sich 2004 wieder trafen und zu einer Reunion führten. Mehrere Jahre und mehrere Alben später gibt es nun "The Final Countdown 30th Anniversary Show – Live At The Roundhouse", ein Live-Mitschnitt des Konzertes vom 12.11.2016 im Londoner Roundhouse. Für ihre Fans hat sich die Band etwas ganz Besonderes ausgedacht: Sie spielen zwei Alben in voller Länge. Den Anfang macht das 2015 erschienene "War Of Kings" - Album, im zweiten Teil wird das komplette "The Final Countdown"-Album von 1986 zelebriert. Das alles gibt es in einem sehr schönen Package mit einer DVD und zwei Live-CDs, sowie einem 24-seitigen Booklet das jede Menge Bilder enthält.



Für Hörer, die nicht so viel von EUROPE kennen, aber gerne mehr hören wollen - und dazu zähle ich mich auch - ist dieses Paket perfekt. Es bietet einen Vergleich der frühen Songs gegenüber dem neuen Material und zeigt eine Band, die in gewisser Weise "herangereift" ist. Ich denke, alte und neue Fans kommen dabei auf ihre Kosten. Sowohl die DVD als auch die CDs geben wunderbar das tolle Live-Feeling wieder. Gerade auf der DVD ist sehr schön zu sehen, wie viele junge Menschen ganz vorne stehen, sowohl die alten als auch die neuen Texte mitsingen können und offensichtlich jede Menge Spaß haben. Einen Spaß, den man auch der Band ansieht. Und die Videos, die im Hintergrund über zwei Leinwände flimmern, sind manchmal auch zum Schmunzeln, wenn man die "jungen EUROPE-Mannen" von früher so sieht...



Ansonsten ist der Sound prima, Joey hervorragend bei Stimme und der Rest der Band überzeugt natürlich auch. Es gibt nicht viel Schnickschnack auf der Bühne, aber eine tolle Lichtshow und immer wieder ein ziemlich laut mitsingendes Publikum. Besonders natürlich beim 'Final Countdown', den es gleich zweimal auf die Ohren gibt. Einmal als Einstieg in den "alten" Songteil, wobei das Publikum so richtig ausrastet und einmal am Konzertende. Und egal, ob man nun den Titelsong mag, oder nicht - es gibt Dinge, die werden - vielleicht - einfach ewig bleiben. In diesem Sinne, der Ohrwurm lässt grüßen: dü dü dü düü, düdüdüdüdü, dü dü dü düü …....