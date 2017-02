Ein großartiges Package!

Mittlerweile dürfte auch dem letzten Freund gehobener Rockkultur klar sein, dass EUROPE seit vielen Jahren aus dem 'The Final Countdown'-Schatten gekrochen ist und wirklich tolle Alben irgendwo in der Schnittmenge zwischen kaltschnäuzigem Hardrock, coolem Glam Rock und leichten Hair-Metal-Tendenzen veröffentlicht hat. "Start From The Dark" markierte 2004 ein tolles Comeback, machte seinem Titel alle Ehren und es folgten in regelmäßigen Abständen Werke wie "Look Last At Eden", "Bag Of Bones" oder jüngst "War Of Kings". Allesamt beinhalten sie erstklassige Rockmusik, die dank des tollen Blues- und Classic-Rock-Einflusses auch ein wenig über den Tellerrand hinausschaut.

Das letztgenannte, bereits zehnte EUROPE-Album ist bespickt mit Ohrwürmern und Dosenöffnern: Die Riffs mimt man automatisch auf der Air-Klampfe mit, die Refrains kann man Tage später noch unter der Dusche mitträllern und dank des immensen Abwechslungsreichtums kommt zu keiner Zeit auch nur annähernd Langeweile auf. Nachdem vor rund einem Jahr "War Of Kings" veröffentlicht wurde, etablierten sich bei mir speziell 'Hole In My Pocket', 'Nothin To Ya' und das Doppelhighlight 'Days Of Rock'n'Roll'/'Children Of The Mind' als absolute Kracher, bei denen sich Tempest und Co. in überragender Form zeigten. Doch im Grunde genommen kann sich das komplette Album als Diskographie-Perle auszeichnen lassen.

Nun wird "War Of Kings" in einer Special-Edition mit edlem Hardcover veröffentlicht, das neben dem ursprünglichen Album den durch und durch hellleuchtenden Auftritt auf der 2015er Ausgabe des Wacken Open Airs bereithält. Insbesondere hier zeigen sich vielerlei Dinge: Erstens ist EUROPE auch live noch mit allen Wassern gewaschen. Vor dieser Spielfreude, Souveränität und Rock-Lust muss man einfach den Hut ziehen. Zweitens ballern die neuen "War Of Kings"-Songs wie Bolle und machen unfassbar viel Freude. 'War Of Kings' und 'Hole In Pocket' auf der einen, 'Praise You' und 'Days Of Rock'n'Roll' auf der anderen Seite, in Kombination mit alteingesessenem Material - da kann nichts anderes als Freude aufkommen. Damit wären wir beim dritten Punkt: Die Neuankömmlinge im EUROPE-Song-Universum schmiegen sich perfekt in die Trackliste der Band. Das Wacken Open Air wurde 2015 Zeuge eines sehr homogenen und schlicht und ergreifend bockstarken Auftrittes, welcher nun – dank der Special-Edition – noch einmal in die Köpfe der Festivalgänger wie auch Fans im Allgemeinen gehämmert wird. Dass in puncto Audio- und Videoqualität keinerlei Gefangenen gemacht werden, ist nur die Kirsche auf dem Rock-Eisbecher.

Lasst euch bitte diese tolle Gelegenheit nicht entgehen, denn sowohl "War Of Kings" itself als auch die mehr als üppige Bonusbeilage lohnen sich schon im Einzelnen. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, wie steil ich auf dieses Rundumsorglos-Paket aus dem Hause EUROPE abgehe, oder?