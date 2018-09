Widerwärtig oder genial?

Dieses Album gehört definitiv zu denjenigen, die man bei schwachem Nervenkostüm nicht mit maximaler Lautstärke hören sollte. Andernfalls droht hier sicherlich die Klinik, denn die Musiker von EUTERNASE wissen ganz genau, wie man das Gehirn zermürbt und es mächtig durchwäscht.

Schon im Auftakt ihres neuen Albums spielen die Herrschaften mit der Geduld des Hörers, begeben sich in ständige Wiederholungen ihrer schrägen Textformate, überfallen mit einem Wust an Dissonanzen und lärmen mit krachigen Indie-Gitarren durch ihr Post-Rock-taugliches Fundament, das jedoch immer wieder von beklemmenden Gitarrensounds und den garstigen, nicht immer leicht zu konsumierenden Vocals begleitet. Nummern wie 'Ho-Chi-Minh-Gehirnwäsche' und 'Der Zerfall' sind dabei absolut grenzwertig, irgendwie aber auch wieder genial. Man müsste eigentlich das Gefühl bekommen (und das sehr schnell), dass es irgendwann reicht und die Band bitte aufhört, ständig auf ein und dem selben Fragment herumzuhacken. Doch der hypnotische Effekt, gewollt oder nicht, er bleibt, er fesselt einen an dieses Album und so widerlich er phasenweise auch ist: Er schafft eine konkrete Verbindung zu "L'amour".



Trotzdem sei noch mal darauf hingewiesen, dass die mitunter bieder anmutenden Krachorgien in Verbindung mit dem Post-Punk-Gerüst und dem grundsätzlich sehr derben Output alles andere als benutzerfreundlich sind. Das Material ist launisch, sperrig, bizarr und sehr abweisend. Aber es hat einzelne Triggerpunkte, die ihr Ziel erreichen - und damit ist es dann auch wieder enorm spannend. Wer gerade besonnen genug ist, sich eine kräftige Gehirnwäsche erlauben zu können, darf sich daher gerne mal mit "L'amour" beschäftigen. Vorausgesetzt natürlich, er hat alle Warnsignale genau beachtet!



Anspieeltipps: Der Zerfall, Verbraucht und kaputt