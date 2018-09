Anständige Ansätze, doch wenig originelles Metal-Nachwuchsmaterial

So hart wie Kollege Walzer beim vorangegangenen "Under Ice" möchte ich mit den Finnen EVENT RELENTLESS nicht ins Gericht gehen. Es mag schon stimmen: Die 2013 gegründete Band liefert auch auf ihrer dritten, diesmal selbstbetitelten EP im Prinzip Melodic-Death-Standardware ab. Gänzlich daneben greifen die drei jungen Skandinavier aber definitiv nicht. 'Shadows' hat schöne Riffs und einige ansprechende Melodie-Parts zu bieten und verzichtet auf gutturale Vocals – glücklicherweise, muss man sagen. Juho Raita übt sich diesmal im rauen Heavy-Metal-Gesang, was ihm meiner Ansicht nach auch besser steht als sein rohes Geshoute. 'Shadows' ist ein melodisch-thrashiges Liedchen mit gefälligem Refrain und damit gleich der überzeugendste der vier neuen Songs. 'Nordic Mindset' lehnt sich hingegen wieder sehr stark an CHILDREN OF BODOM an, und das nicht sonderlich originell, aber zumindest fehlerfrei. 'Nameless' ist wiederum eine moderner angehauchte Melodic-Death-Nummer mit den üblichen IN FLAMES-Leads und einem etwas unausgegorenem Refrain. An letzter Stelle steht mit 'Hey Girl' eine akustische Nummer, die als B-Ware jeder x-beliebigen Alternative-Rock-Combo durchgehen würde, zum bisherigen Ansatz von EVENT RELENTLESS aber nicht so recht passen will.



Was lässt sich über den dritten Kurzspieler dieser Finnen also festhalten? Ganz offensichtlich ist die Truppe immer noch auf der Suche nach einer klaren Ausrichtung. Vielleicht hat man sich auch aus diesem Grund bislang noch nicht getraut, ein vollständiges Album aufzunehmen. "Event Relentless" markiert diesbezüglich ebenfalls keinen Wendepunkt. Gerade weil das am wenigsten todesmetallische Stück der Scheibe auch noch das stärkste ist, könnte dem Dreier

womöglich gerade ein Licht aufgegangen sein – nämlich dass man mit der klassischen Melo-Death-Ausrichtung heutzutage kaum noch einen Fuß auf den Boden bekommt. Sollte EVENT RELENTLESS in Zukunft also die klassische, heavy-metallische Schiene ausbauen, sehe ich durchaus Potential bei den Jungs aus Tampere. EP Nr. 3 der Finnen klingt aber immer noch zu sehr nach Findungsphase und ist daher höchstens beinharten Undergroundunterstützern bzw. Freunden und Fans der Band zu empfehlen.