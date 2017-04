Langweiliges CHILDREN-OF-BODOM-Huldigungs-Scheibchen.

Die Finnen von EVENT RELENTLESS legen mit "Under Ice" eine zweite EP vor. Zu hören gibt's absolut generischen, uninspirierten Melo-Death-Metal mit leichten Metalcore-Anleihen. Das klingt absolut veraltet; ich kann mich erinnern, dass bereits 2004 Bands diesen Stil zu kopieren versuchten und an den Vorbildern scheiterten.

Wer meint, neben CHILDREN OF BODOM und ENSIFERUM noch eine schwächere, ähnliche Band im Regal stellen zu müssen, kann hier blind zugreifen. Geboten werden drei Songs über 15 Minuten mit schwachem Keyboard-Sound, uninspirierten Gang-Shouts und grausamen gesprochenen Passagen. Ernsthaft: Manchmal müssen wir hier schon ganz schön anstrengende Sachen beschreiben. Dabei ist auf "Under Ice", von der musikalischen Substanz her, nicht alles schrecklich. Die Instrumental-Fraktion könnte vielleicht eine ordentliche Scheibe abwerfen, wenn sie:

a) einen guten Sänger hätte

b) Geld in eine ordentliche Produktion investieren würde

und c) gute Songs im Gepäck hätte.

So kann ich nur sagen: Die Stunde, die ich mit vier Durchgängen dieser Scheibe verloren habe, bekomme ich leider nicht wieder.